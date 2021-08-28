«العمل» و«التربية والتعليم» تنظمان برنامجا لتدريب 119 معلمة

مسقط -العمانية: نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامج تدريب 119 خريجة بكالوريوس التربية (الطفل ما قبل المدرسة، رياض الأطفال، التربية المبكرة) لإلحاقهن بوظيفة معلمة مجال أول.

ويهدف البرنامج الذي يستمر ستة أشهر، إلى تزويد المترشحات لوظيفة معلمة مجال أول بالمعارف والمهارات التخصصية في مجالات التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية بما يتناسب ومتطلبات التدريس في صفوف الحلقة الأولى (١ – ٤).

ووضحت الدكتورة انتصار بنت عبدالله أمبوسعيدي المديرة العامة المساعدة بالمعهد الوطني التخصصي للتدريب المهني للمعلمين أن البرنامج التخصصي لمخرجات بكالوريوس (الطفل ما قبل المدرسة، رياض الأطفال، التربية المبكرة) جاء بناء على التوجيهات السامية الرامية الى إحلال الكوادر العمانية محل الكوادر غير العمانية.

وأضافت أن البرنامج سيزود المتدربات بالمهارات اللازمة في المواد التخصصية، خاصة في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية إضافة إلى مهارات التدريس والتعليم ومهارات الإنماء المهني الذاتي، كما سيتطرق البرنامج إلى إكسابهن مهارات معالجة فاقد التعلم واستخدام المنصات التعليمية والتعليم عن بعد وبعض الجوانب التربوية أيضا مثل أخلاقيات مهنة التعليم وغيرها من الجوانب الإدارية.

من جانبه وضح عبدالرحمن بن محمد العلوي مدير إدارة العمليات والمشاريع بمركز دعم التدريب بوزارة العمل أن الوزارة تسعى إلى استيعاب أكبر قدر من العمانيين الباحثين عن عمل والحاقهم بسوق العمل، حيث أطلقت عددا من المبادرات المحفزة كالتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل.

وقال إن البرنامج يندرج ضمن الجهود المشتركة بين وزارتي العمل والتربية والتعليم، مضيفا أن وزارة العمل تقوم باستقبال طلبات تلك المبادرات ومن ثم دراستها وتنفيذها بالتعاون مع الجهة التي طلبت المبادرة بعد التأكد من استيفائها الشروط المطلوبة.