اختتام البرنامج التدريبي «سفراء حياة» لتمكين القيادات العُمانية الشابة

متابعة ـ سيف الغافري:

اختتمت مؤخرا فعاليات البرنامج التدريبي “سفراء حياة” لتمكين القيادات العُمانية الشابة الذي يأتي كمبادرة من مركز حياة للتدريب والتطوير، أقيم حفل الختام في قاعة مطعم الزوادة بحديقة القرم الطبيعية تحت رعاية جناب السيدة ميرا بنت مشعل آل سعيد.

في بداية الإحتفال القت نوف بنت أحمد السنانية المشرفة على المبادرة كلمة أشارت فيها بأن البرنامج يهدف إلى صناعة قيادات شابة من خلال برنامج قيادي متخصص يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية التخصصية والجلسات الحوارية مع شخصيات قيادية عُمانية، وبالإضافة إلى جلسات إستشارية وتسليط الضوء على نماذج قيادية عمانية لها دورها الملموس في المجتمع. وأضافت بأن البرنامج اشتمل على ثلاثة مراحل حيث بلغ عدد المشاركين ٣٠٠ مشارك ومشاركة في المرحلة الأولى تأهل منهم ٥٠ مشاركا للمرحلة الثانية، لينتقل للمرحلة الأخيرة ١٠ مشاركين بعد أن خضع الجميع لعملية الفرز والتقييم، وأختتم كلمتها بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، كما قدمت الشكر لجميع المشاركين على حرصهم لتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم، مشيرة بأن النسخة الثانية من البرنامج ستخدم أكبر شريحة ممكنة من الشباب العُماني. بعدها قدم المشاركون كلمة عبروا فيها عن خلاصة المبادرة، ورسموا فيها نتائج خوض غمارها وحول هذه المبادرة قالت جناب السيدة ميرا بنت مشعل آل سعيد: أصبحنا بحاجة جوهرية لبرامج تخصصية تهدف إلى تمكين القيادات العمانية الشابة في مختلف القطاعات سواء الحكومية منها أو الخاصة،أضافت بأن المبادرة ستساهم بشكل كبير في إعداد جيل قيادي شاب قادر على المضي قدماً في تحقيق النمو والتطور على المستوى الفردي والمهني من خلال مساهمتهم الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد. وقال فارس بن محمد العوفي المدير التنفيذي لمركز حياة للتدريب والتطوير: تأتي المبادرة ضمن المسؤولية المجتمعية للمركز ونتطلع في النسخ القادمة أن تخدم هذه المبادره أكبر شريحة ممكنة من فئة الباحثين عن عمل وفئات المجتمع المدني بالإضافة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونأمل من المؤسسات الحكومية والخاصة المساهمة في دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي من شانها أن تفتح آفاق أوسع للشباب العُماني والأخد بأيديهم لتحقيق تطلعاتهم وإشراكهم في في عملية النمو والنهوض بالبلاد.كما قال داود بن سليمان الحوقاني أحد المشاركين: بأن البرنامج تضمن خطة واضحة بالأعمال والأهداف، والقدوات العمانية الشابة والطموحة والتي وصل بعضها للعالمية، وتم تسليط الضوء عليهم في هذا البرنامج حسب مجالاتهم مما دفع المشاركين للإستفاده من هذه النماذج المُلهمه.

وقالت نرجس بنت غابش السعدية الفائزه بالمركز الأول كأفضل سفير في البرنامج: أقدم شكري وتقديري لمركز حياة للتدريب على هذه المبادرة وكانت تجربتي جميلة ومثرية اكتسبت من خلالها مهارات ومعارف جديدة ساهمت في تطوير قدراتي العلمية والعملية. وفي نهاية الحفل قامت راعية المناسبة بتكريم فارس بن محمد العوفي الرئيس التنفيذي لمركز حياة والمشاركين في البرنامج.