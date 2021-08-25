«التعليم العالي»: اختيار جامعات ذات سمعة أكاديمية متميزة للابتعاث

مسقط – العمانية: أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على حرصها المُستمر في اختيار مؤسسات التعليم العالي البحثية ذات السمعة الأكاديمية المُتميزة والمُدرجة في تصنيف (QS)

العالمي تماشيًا وانسجامًا مع رؤية عُمان 2040 والتي جاء اختيارها بناءً على معايير موضوعية.

وأشار خالد بن علي الشقصي مدير دائرة البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ عدد الجامعات التي التحق بها الطلبة منذ بدء برنامج القبول المباشر في العام الأكاديمي 2018/2019م وهو أحد برامج الابتعاث الخارجي للمرحلة الجامعية الأولى وصل إلى (46) جامعة ومؤسسة تعليمية متوزعة في (6) دول ابتعاث، وتُصنف هذه الجامعات ضمن أفضل (500) جامعة على مستوى العالم بحسب تصنيف شانغهاي للعام 2021.

وأضاف أنّه منذ إطلاق أولى دفعات الالتحاق بنظام القبول المباشر، وفرت الوزارة أقصى درجات الحرية للطلبة في اختيار الدول والتخصصات، وجعلته مركز قوة بحيث يكون هو المحرك الأساسي لهذه العملية، دون أن يكون مقيدًا بشروط تفصيلية كما هو الحال في بقية برامج الابتعاث. وقال: أُلزم الطلبة بأن يكون القبول الجامعي قبولًا مباشرًا دون دراسة برنامج اللغة أو البرنامج التأسيسي لإحدى الجامعات المختارة والمصنفة، مع عدم وضع حد أدنى لمعدلات ودرجات الطلبة، تأسيسًا على أن الجامعات المرموقة ستقبل أفضل المترشحين لها، وهذا يُعد حكمًا كافيًا على جودة المتقدم، مشيرًا إلى أنّ عدد الطلبة المقبولين في ذلك العام بلغ (21) طالبًا وطالبة متوزعين على (4) وجهات ابتعاث في أكثر من (14) تخصص. وذكر أنّ العام الأكاديمي 2019/2020م شهد تحديثًا في قوائم الجامعات، وتم التوسع في الدول، حيث وضعت معايير تنافسية في دليل الطالب لضمان اختيار الفئة المستهدفة لهذا البرنامج، يليه تصنيف الجامعة معيارًا للمُفاضلة في حال زيادة عدد المتنافسين عن المقاعد المرصودة للبرنامج، وذلك بعد أن اتضح خلال العام الأول للتجربة أن بعض الطلبة واجهتهم بعض التحديات الأكاديمية كون أن علاماتهم في المواد الأساسية كان ينبغي أن تكون أكثر تنافسية.

ولفت إلى أنّ الوزارة رفعت من معايير القبول لضمان سلاسة دراسة الطلبة، حيث شهد هذا العام الأكاديمي ارتفاعًا في أعداد المقبولين إلى (34) طالبًا وطالبة متوزعين في أكثر من (20) تخصصًا مختلفًا في (4) وجهات ابتعاث. وأشار إلى أنّه في العام الأكاديمي الفائت 2020/2021م قامت المديرية العامة للبعثات بتحديث قوائم الجامعات المختارة بموجب التصنيفات المُستحدثة أو وفقًا لتقييم الملحقيات والجهات المشرفة على بعض جوانب الأداء والتعاون مع هذه الجامعات.