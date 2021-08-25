«العمل»: 997 فرصة إحلال لشغل وظيفة معلم فـي «التربية والتعليم»

مسقط – العمانية: أعلنت وزارة العمل أمس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن توفر (997) فرصة وظيفية “معلم” بمختلف التخصصات من خلال الخطة التي اعتمدتها الوزارة لإحلال المعلمين العمانيين مكان الوظائف المشغولة حاليًّا من غير العُمانيين.

وتستهدف الوظائف الباحثين عن عمل والمتقاعدين من وزارة التربية والتعليم من حملة تخصصات الهيئات التدريسية والحاصلين على مؤهل جامعي تربوي أو المؤهل الجامعي إضافة إلى دبلوم التأهيل التربوي.

وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية إن الإعلان يأتي ضمن خطة الوزارتين في إحلال الكوادر العُمانية في الوظائف التربوية بمختلف التخصصات عبر برامج الإعداد والتأهيل المناسبة ويتماشى مع تخريج دفعة جديدة من الطلبة من مؤسسات التعليم العالي والتحاقهم بسوق العمل.

وأضاف سعادته أن (997) فرصة وظيفية تتمثل في (68) وظيفة معلم لغة عربية، و(203) معلمي رياضيات، (26) معلم كيمياء، (34) معلم فيزياء، (67) معلم أحياء، (107) معلمي مهارات موسيقية، (492) معلم مجال أول.

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