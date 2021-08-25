وزير الخارجية يشارك فـي منتدى «قمة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الصيفية»

جنيف – العمانية:

شارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في النسخة الرابعة من منتدى “قمة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الصيفية” في الجامعة الإيطالية السويسرية في لوغانو بالاتحاد السويسري.

وألقى معالي السيد وزير الخارجية كلمة رئيسية في المنتدى حول مفهوم العدالة الاجتماعية وأهمية تطبيقها في سياق السياستين الخارجية والداخلية من أجل تأمين الرفاهية للجميع، مشيرًا إلى أن التلاحم الاجتماعي يصب في مصلحة جميع فئات المجتمع، ويوفر فرصًا مواتية للشباب.

وقد لاقت مشاركة السلطنة الترحيب من قبل حضور متنوع الجنسيات بما في ذلك عدد من الشباب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية ودولة فلسطين.

ونُوقش في المنتدى عدد من المواضيع الرئيسية منها قضايا تتعلق بالقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه أوروبا نتيجة اللاجئين الفارين من مناطق النزاع، والحاجة إلى الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة بناء الثقة مع حلفائهم الإقليميين.

كما ناقش المنتدى تحديات منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وسياق التطوُّرات الحالية في التاريخ العالمي، حيث لاحظ المشاركون أن هذه المنطقة لها تأثير كبير على الديناميكيات الدولية، وعلى أوروبا وأوضاعها السياسية.