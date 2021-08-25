عقد مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اجتماعه الثالث للعام 2021م، بمبنى الهيئة في مرتفعات غلا.

ترأس الاجتماع معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ رئيسة مجلس إدارة الهيئة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من المواضيع، منها: مشروع الهيكل التنظيمي المحدث للهيئة، واختصاصات مختلف التقسيمات الإدارية، والموازنة التقديرية للهيئة للعام 2022م، ورسوم تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام لمؤسسة التعليم العالي ذات الفروع، والمصادقة على تقارير إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية لعدد من المؤسسات.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاعتماد الأكاديمي تستعرض مشروع هيكلها التنظيمي المحدث والموازنة التقديرية لعام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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