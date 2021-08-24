وكيل التعليم يزور قاعات المقابلات الفنية الافتراضية للمترشحين لوظيفة معلم

قام سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم أمس، بزيارة لمتابعة قاعات المقابلات الفنية الافتراضية للمترشحين لشغل وظيفة معلم من لجنة الإعارات والتعاقدات للعام الدراسي (2021/‏ 2022م) في التخصصات التي لم يتم استيفاء احتياجات الوزارة منها من المترشحين العمانيين أو التي لم يتقدم لها أحد.

وقد اطلع سعادته على الآليات والإجراءات التي يتم من خلالها اختبار المترشحين سواء كان الاختبار التحريري التخصصي أو المقابلة الفنية والتي تتم عن طريق المشرفين التربويين في التخصص.

جدير بالذكر أن المترشحين لشغل وظيفة معلم في هذه التخصصات تمر بعدة مراحل: حيث يخضع المترشح في المرحلة الأولى لفحص الوثائق والمؤهلات، ثم ينتقل بعدها إلى مرحلة الاختبار التحريري، وفي حالة تحقيق المستوى المطلوب ينتقل هذا المترشح إلى مرحلة المقابلات الفنية، وعند اجتيازه للمعايير المطلوبة في هذه المقابلة، سيتم استكمال إجراءاته المتبقية: كالفحوصات الطبية، والجوانب الأخرى.