بلدية صور: تفتيش «125» منشأة غذائية خلال أربعة أيام

إغلاق منشأة غذائية وتحرير «13» مخالفة صحية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

تواصل دائرة الشؤون البلدية بصور ممثلة بقسم رقابة الأغذية والبيطرة بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة السلع والمنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك، وذلك من خلال التفتيش المستمر على المحال التجارية والمستودعات والمخازن المتداولة للأغذية أثناء عرض وتداول السلع والمنتجات لمنع تداول الاغذية التالفة أو المغشوشة أو الفاسد منها.

وقامت فرق التفتيش بعمليات مسح شاملة للأسواق المحلية للتحقق من مدى مطابقة السلع والمنتجات المخزنة والمعروضة للمواصفات القياسية بقانون جودة وسلامة الغذاء للتحقق من تطبيق الممارسات الصحية ونظم سلامة الغذاء لحماية المستهلك من الأمراض الناتجة جراء تناول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبناء على ذلك قامت فرق التفتيش خلال الفترة من 15 وحتى 19 أغسطس الجاري بزيارة (125) منشأة غذائية تمكنت من خلالها رصد عدد من المخالفات الصحية وذلك نتيجة تهاون متداولي الاغذية بالأسواق في تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث تم إغلاق منشأة غذائية وتحرير (13) مخالفة صحية تنوعت أسبابها بين انعدام مستوى النظافة العامة للمنشأة، وعرض أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي، واستخدام اواني ومعدات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وفي الجانب البيطري، استقبل المسلخ البلدي التابع لدائرة الشؤون البلدية بصور (222) طلبًا على خدمتي الذبح والفحص البيطري خلال أسبوع واحد، منها (20) رأسًا من الأبقار و(190) رأسًا من الماعز، بالإضافة إلى (12) رأسًا من الخراف.

حيث تمت عملية الذبح تحت إشراف الطبيب البيطري الذي تمكن من خلال عملية الفحص من رصد بعض اللحوم الفاسدة نتيجة وجود ارتشاحات وحويصلات التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك وبهذا الصدد، تم إتلاف إحدى المذبوحات بشكل كامل، بينما بلغ إجمالي اللحوم المتلفة بشكل جزئي من المذبوحات سبعة كيلوجرامات، تنوعت فيها أسباب الإعدامات ما بين حويصلات ديدان شريطية وهزال مع ارتشاحات وتسمم صديدي وعدم الإدماء التام وحويصلات مائية (الهيدات) ويرقات (الصفراء). وتهيب بلدية صور جميع سكان الولاية بضرورة التوجه للمسلخ وتجنب الذبح في المنازل أو الاستعانة بمن يمارس أعمال الذبح بصفة غير قانونية من القصابين الجائلين، وذلك لانعدام توفر البيئة الصحية للذبح في ظل غياب الفحص البيطري وجهلهم بالطرق السليمة في التعامل مع الذبائح مما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأكدت البلدية على استمرار متابعة المنشآت الغذائية بشكل منهجي للتأكد من أن كل منشأة تعمل وفقا للاشتراطات الصحية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المحلية المنظمة لهذه الأنشطة ووفقًا لأرقى الممارسات العالمية، وذلك لتحقيق أفضل معايير السلامة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.