الصحة تطلق البرنامج التعليمي الاستراتيجي «أكاديمية الأمراض غير المعدية»

مسقط ـ العمانية: أطلقت وزارة الصحة مُمثلة بدائرة الأمراض غير المعدية بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية البرنامج التعليمي الاستراتيجي ”أكاديمية الأمراض غير المعدية” يهدف إلى تزويد العاملين في الرعاية الصحية الأولية بإلمام شامل بأسس العلاج والوقاية من الأمراض غير المعدية والأمراض النفسية باستخدام المنصات الرقمية.

ويتضمن البرنامج الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع شركة فياتريس وبالشراكة مع الكلية الأميركية لأمراض القلب والاتحاد العالمي للقلب وتحالف الأمراض غير المعدية دورات تفاعلية مُعتمدة من قبل الكلية الأميركية لأمراض القلب ودورات في الوقاية من الأمراض غير المعدية كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري، وأثر جائحة كوفيد-19 على المرضى المصابين بالأمراض غير المعدية.

كما يتضمن البرنامج مواد تعليمية ودورات حول دور العامل الصحي في الرعاية الصحية الأولية في الكشف عن الاضطرابات النفسية وعلاجها.

يُذكر أنّ برنامج أكاديمية الأمراض غير المعدية يُعد التعاون الأول من نوعه بين فاعلين رئيسين في مجال الصحة العالمية حيث يتاح لجميع مقدمي الرعاية الصحية في السلطنة المهتمين بالحصول على أحدث المستجدات في كيفية التعامل مع الأمراض غير المعدية والأمراض النفسية.

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