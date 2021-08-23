مليونان و336 ألفا و980 شخصا إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فـي السلطنة

■ تسجيل 7 حالات وفاة و151 إصابة جديدة و81 فـي العناية المركزة

■ تواصل حملة تطعيم الفئات المستهدفة ضد كوفيد19 بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

مسقط ـ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و151 حالة إصابة وتعافي 266 حالة. وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المُنوَّمة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 20 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المُنوَّمة في المؤسسات الصحية 167 حالة، ووصل العدد في العناية المركَّزة إلى 81 حالة. وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 301450 حالة والمتعافين 290410 بنسبة تصل إلى 3ر96 بالمئة والوفيات 4038 بنسبة 3ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7002 حالة. أما إجمالي المُطعَّمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد19) وحتى يوم أمس الأول فبلغ مليونين و336 ألفًا و980 شخصًا بنسبة بلغت 66 بالمئة من إجمالي المُستهدفين. وقد بلغ إجمالي المُطعَّمين بالجرعة الأولى مليونًا 294 ألفًا و98 شخصًا من إجمالي المُطعَّمين بنسبة بلغت 37 بالمئة، فيما بلغ إجمالي المُطعَّمين بجرعتين مليونًا و42 ألفًا 882 شخصًا بنسبة بلغت 29 بالمئة. وتواصل وزارة الصحة حملة التطعيم الموسعة للفئات المُستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد١٩). وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة أمس إقبالًا واسعًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين بالحملة، الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي الكبير حول أهمية التحصين ضد (كوفيد ١٩). من جانب آخر شهدت حملة التطعيم ضد (كوفيد 19) بمركز المعرفة للتعليم الأساسي بولاية شناص إقبالًا كبيرًا من الفئات المستهدفة، وهي الجرعة الأولى للعمانيين من سن 18 فما فوق والجرعة الأولى للنساء الحوامل بدءًا من الشهر الرابع والجرعة الثانية ممن أكملوا 6 أسابيع من الجرعة الأولى. وسارت الحملة وفق ما خطط لها واتسمت بالانسيابية ولاقت إقبالًا منقطع النظير وهذا إن دل فإنما يدل على وعي المجتمع وأن التطعيم باللقاحات هو وسيلة آمنة وفاعلة للوقاية من المرض مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.