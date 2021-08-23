المطالبة بازدواجية طريق «مرفع دارس ـ بهلاء ـ جبرين»

يشهد حوادث متكررة وازدحاما كبيرا

نـزوى ـ من سالم السالمي:

يُعد طريق (مرفع دارس ـ بهلاء ـ جبرين) طريقًا حيويًّا ويربط بين نـزوى وبهلاء والحمراء، ويمر على الكثير من القرى والتجمعات السكانية والكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية على طول الطريق، كما أنه يُعد الطريق الوحيد المؤدي إلى كثير من المواقع السياحية مثل: كهف الهوتة وجبل شمس ومسفاة العبريين وجبل هاط وتنوف والعديد من المدارس والمؤسسات الصحية..

وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى أنه يشهد حركة مرورية وازدحامًا كبيرًا على مدى الأيام وخصوصًا أثناء الدوام الرسمي.

وقد أصبح الطريق غير ملائم للحركة المرورية بسبب عدة عوامل ومنها التشقق والحفر.

يذكر أن الطريق قد تم افتتاحه في السبعينيات وهو من أقدم الطرق بالسلطنة ولكن بات في الفترة الأخيرة من أخطر الطرق، حيث إن هذا الطريق قديم وغير مزدوج ولا يوجد به أكتاف وأرصفة وهو طريق مزدحم جدًّا وحيوي في نفس الوقت والأخطر من ذلك أنه يشهد حوادث متكررة وبشكل يومي، وسجلت للأسف إحصاءات كبيرة في عدد المتوفين والمصابين في هذا الطريق ويمكن الرجوع في ذلك إلى إحصاءات لدى شرطة عمان السلطانية.

هذا الطريق لا يزيد طوله عن 40 كيلومترًا وهو طريق سالك لا يمر بجبال ولا يحتاج إلى تعويضات عند تنفيذه، وأصبح الجميع يطالب بازدواجيته نظرًا لأهميته كشريان حيوي يخدم الكثير من التجمعات السكنية والخدمة.