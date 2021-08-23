الكلية العسكرية التقنية تستقبل الدفعة التاسعة للعام الأكاديمي «2021/‏‏2022م»

مسقط ـ العمانية: استقبـلت الكلية العسكريـة التقنية أمس بمقر الكلية وبالتنسيق مع مركز القَبول المُوحَّد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عددًا من الطلبة من حملة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي (2020/‏2021م)، وعددًا من طلبة القَبول المباشر المنتقلين من المؤسسات الأكاديمية الأخرى، لإجراء الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية، تمهيدًا لالتحاقهم بالكلية للعام الأكاديمي القادم (2021/‏2022م)، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، من أجل سلامة الطلاب والموظفين والعاملين باللجان المشاركة. وتُعد الكلية العسكرية التقنية من مؤسسات التعليم العالي الرائدة بالسلطنة، وتمتاز بمواصفات عالمية وإمكانات ووسائل تعليمية وتدريبية ومختبرات وورش عملية متقدمة وحديثة، وترتبط الكلية أكاديميًّا بجامعة (بورتسموث) بالمملكة المتحدة وتمنح طلبة الكلية العسكرية التقنية شهادة معترفًا بها دوليًّا، كما أن برامج الكلية معتمدة من الجمعيات والمؤسسات التخصصية الهندسية المختلفة في المملكة المتحدة مثل: الجمعية الملكية للطيران، ومعهد الطاقة، والجمعية البريطانية للمهندسين المدنيين، وقد نالت الكلية الاعتماد لتدريب مهندسي صيانة الطائرات كأول كلية معتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في هذا المجال بالسلطنة.

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