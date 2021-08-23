«الطيران المدني» يصدر تعميما للمسافرين وشركات الطيران العاملة فـي السلطنة

أصدرت هيئة الطيران المدني أمس تعميمًا حول المسافرين وشركات الطيران العاملة في السلطنة بناء على القرار الصادر عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وقد اتخذت عدة إجراءات للقادمين إلى السلطنة بأن يلتزم جميع القادمين إلى السلطنة قبل صعود هم إلى الطائرة بإبراز شهادة طبية متضمنة رمز التحقق (QRcode) تفيد بتلقي المسافر جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لـ(كوفيد- 19) المعتمدة في السلطنة أو تلقي جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه، وأن يكون قد مضى على تلقي آخر جرعة من اللقاح (14) يومًا قبل الموعد المجدول للوصول إلى السلطنة. وتقوم وزارة الصحة بنشر وتحديث قائمة اللقاحات المعتمدة في السلطنة.

أولا: فحص البلمرة (PCR) لـ(كوفيد-19) القادمون إلى السلطنة ممن يحملون شهادة فحص البلمرة (PCR) لـ(كوفيد-19) بنتيجة سلبية قبل صعود الطائرة يتم الإعفاء من الحجر الصحي ويتطلب منهم إبراز شهادة فحص البلمرة (PCR) لـ(كوفيد-19) متضمنة رقم التحقق (QRcode) بنتيجة سلبية تثبت خلو المسافر من المرض صادرة من أحد المختبرات الطبية المعتمدة، كما يجب أن لا تتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوقت المجدول للوصول إلى السلطنة (96) ساعة للرحلات الني تزيد مدتها على (8) ساعات شاملة التوقف في مطارات أخرى، ويجب أن لا تتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوقت المجدول للوصول إلى السلطنة (72) ساعة للرحلات التي تقل مدتها على (8) ساعات.

ثانيا: القادمون إلى السلطنة الذين لا يحملون شهادة فحص البلمرة (PCR) لـ(كوفيد-19) عليهم الخضوع لفحص البلمرة (PCR) لـ(كوفيد-19) عند الوصول إلى مطارات السلطنة وأيضا الخضوع للحجر الصحي الإلزامي ولبس سوار التتبع الإلكتروني لحين ظهور نتيجة الفحص، وفي حالة ظهور نتيجة الفحص إيجابية يخضغ المسافر للعزل الصحي الإلزامي لمدة (10) أيام من موعد الفحص ويستثنى المسافر الذي تظهر نتيجة فحصه إيجابية من العزل الصحي إذا قدم ما يثبت تعافيه من المرض وإكمال مدة العزل الصحي المقررة في الدولة التي أصيب فيها قبل قدومه إلى السلطنة.

ثالثا: التسجيل في منصة (ترصد+) على جميع القادمين إلى السلطنة – بما في ذلك الدبلوماسيون ـ التسجيل عبر منصة (ترصد+) قبل صعود الطائرة وفي حالة اختيار المسافر إجراء فحص البلمرة(PCR) لـ(كوفيد-19) قبل الوصول عليه تحميل شهادة تلقي اللقاح وكذلك شهادة فحص البلمرة (PCR)لـ(كوفيد-19) على أن تشتمل الشهادتان على رمز التحقق (QRcode) في منصة (ترصد+) وفي حالة اختيار المسافر إجراء فحص البلمرة (PCR) لـ(كوفيد-19) بعد الوصول يلزم بدفع الرسوم المقررة للفحص الذي سيخضع له عند الوصول وذلك عند التسجيل عبر المنصة.

رابعا: الفئات المعفاة من إبراز شهادة تلقي اللقاح وشهادة فحص البلمرة (PCR) لـ(كوفيد-19)

يكون على القادمين إلى السلطنة من عمر 18 سنة فأدنى ومن لديهم أمراض تحول دون تلقيهم اللقاح بموجب شهادة طبية معتمدة ويستثنى من شرط تلقي اللقاح العمانيين وعائلاتهم الذين غادروا السلطنة قبل إصدار التعميم رقم (2021/‏‏19) بتاريخ 23 أغسطس 2021م ولمدة أقصاها شهران من تاريخ إصداره.