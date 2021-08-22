السلطنة تشارك فـي فعاليات المخيم العربي الـ 24

مسقط ـ العمانية: تشارك مرشدات السلطنة في فعاليات المخيم العربي الـ24 للمرشدات الذي تنظمه جمعية المرشدات المصرية بالتعاون مع الإقليم العربي للمرشدات تحت شعار “معًا.. من أجل عالمنا”، والذي بدأت فعالياته أمس الأول ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء وذلك عبر الاتصال المرئي. يتضمن المخيم عددًا من الفعاليات الفردية والجماعية، إضافة إلى عدد من حلقات العمل التدريبية التي تتناول مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وبناء القدرات وحلقات أعمال الريادة، وتقديم عدد من الفنون التقليدية للدول المشاركة، كما يتضمن المخيم تقديم تجارب الدول في إعادة تدوير مخلفات البيئة. ويهدف المخيم إلى تبادل الخبرات والتعرف على العادات والتقاليد والجوانب التراثية للدول، وتوطيد أواصر الوُد والإخاء بين المرشدات وتعزيز انتماء المرشدات للوطن العربي وتبادل الخبرات والثقافات وفتح آفاق جديدة للإبداع والتميز.

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