السلطنة تشارك فـي اجتماع تنسيقي لدول «التعاون» والأردن فـي مجال الصحة العامة

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الصحة أمس في الاجتماع التنسيقي الثالث لدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الصحة العامة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

هدف الاجتماع متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في الاجتماعات السابقة لفرق العمل المتخصصة.

وقد عرضت الأمانة العامة خطة العمل المشتركة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذلك تحديث الخطط التفصيلية السابقة لفريق العمل.

وقد أوصت اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في مطلع العام الجاري بتمديد خطة العمل الرئيسية بين الجانبين الخليجي والأردني، وتحديث خطط العمل التفصيلية وتمديد خطة العمل الرئيسية التي سبق أن أقرها أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، لمدة خمسة سنوات تنتهي بنهاية عام 2025م، والتواصل عبر القنوات الدبلوماسية لعقد اجتماعات لفرق العمل المتخصصة في المستقبل القريب. كما تم الاتفاق على أن تقوم فرق العمل المختصة بتحديث خطط العمل التفصيلية الخاصة بكل منها وتحديث الآليات في ضوء المستجدات في مجال عملها، وفق برامج وأطر زمنية محددة، والتركيز على مخرجات ملموسة، وأن تقوم فرق العمل بتحديد ضباط اتصال لكل منها من جانب المملكة الأردنية الهاشمية والأمانة العامة لمجلس التعاون، وتعزيز العمل المشترك بين ممثلي قطاع الأعمال لدى الجانبين.