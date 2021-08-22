استعراض التأثيرات والحلول المقترحة للمنازل المتضررة بما يضمن سلامة السكان

خلال اجتماع بشأن الأنواء المناخية بصور عقد بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني مؤخرًا الاجتماع التنسيقي المشترك بشأن الأنواء المناخية (منخفض الحج) في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية بحضور كل من سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ومحمد بن أحمد البراشدي مدير عام الموازنة بوزارة المالية وعدد من المسؤولين بهذه الجهات الحكومية. ناقش الاجتماع تأثيرات الأنواء المناخية (منخفض الحج) في ولاية صور والحلول المقترحة للمنازل المتضررة والإجراءات المناسبة بما يضمن سلامة المواطنين المقيمين المتأثرة منازلهم بمنخفض الحج والخطط المستقبلية لتفادي مثل هذه النوعية من الأنواء المناخية. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي مشترك بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قدمه المهندس عيسى بن سالم الحجري مدير دائرة التخطيط العمراني بالمديرية العامة للإسكان بجنوب الشرقية استعرض القرى المتأثرة بالمنخفض الجوي (صباخ والبطين والجناة) ومستوى الأضرار التي لحقت بها وكذلك أعداد المنازل والسكان والطبيعة الطبوغرافية للمنطقة والأسباب التي أدت إلى الفيضانات وآلية تفاديها مستقبلًا.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية قامت بزيارة ميدانية للمناطق المتضررة جراء الأمطار لتقييم الأوضاع على أرض الواقع والوقوف على حجم الأضرار والاستماع إلى الأهالي بغية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة ومناسبة لطبيعة المنطقة.

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