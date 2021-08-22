تدريب موظفي محافظة مسقط على منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية

بدأ فريق عمل تطبيق مبادرة تسريع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية بمحافظة مسقط والذي تم تشكيله مؤخرا للإشراف على المنظومة عقد حلقات تدريبية لموظفي المحافظة حيث تستهدف موظفي الوظائف الإشرافية بمختلف التقسيمات الإدارية بالمحافظة. ويأتي التدريب ضمن خطة لموظفي المحافظة وفق فترة زمنية محددة. وتهدف الحلقة التعريف بالمنظومة باعتبارها من ممكنات تحقيق رؤية عمان 2040، وآلية تنفيذها، كما تهدف إلى بناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي، وتحسين نظم تقييم الأداء وربط الإنتاجية بالحوافز، مما ينعكس بالإيجاب على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز ثقة المجتمع بالاداء الحكومي، وتطرقت الحلقة كذلك إلى مفهوم الإجادة المؤسسية وآلية تحقيقها والفوائد المترتبة على تطبيقها في المؤسسات الحكومية، وتعقد الحلقة التدريبية والتي تستمر على مدى أسبوع ونصف في ثلاثة مواقع مختلفة بشكل يومي. ويبدأ التطبيق التجريبي للمنظومة إلكترونيا من بداية شهر سبتمبر لنهاية العام الحالي، ويأتي التطبيق الفعلي في بداية العام 2022م.

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