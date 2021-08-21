«النادي النهاري».. نافذة جديدة فـي جمعية المرأة بالرستاق

الرستاق ـ من منى الخروصية:

بدأت جمعية المرأة العمانية بالرستاق بمبادرة مجتمعية جديدة تحمل اسم النادي النهاري (بركة البيت) بالجمعية، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي ولاية الرستاق وبحضور سعادة ناصر بن راشد العبري ـ عضو مجلس الشورى وعدد من المسؤولين.

وتحدثت شاكرة بنت خصيب البوسعيدية ـ رئيسة الجمعية بالرستاق قائلة: تأتي أهمية النادي النهاري كونه مقرًّا متفرّدًا ومتكاملًا للمُسنات يقضين فيه وقت الفراغ، ويُعد متنفسًا للمسنة، حيث إنه يحتوي على أركان وأقسام مختلفة يمكنها أن تبرز مواهبها فيه وتتعلم القرآن بصحبة قريناتها، كما أنه يتضمن ركنًا تستطيع المسنة أن تمارس فيه الرياضة التي تناسب عمرها لما للرياضة من أهمية قصوى للمسنة، كما تتواجد مثقفة صحية تتعلم المسنة من خلالها بعض المعلومات الصحية التي تهمها. كما أن النادي لا يقتصر على المرأة المسنة وحسب بل يمكن للمرأة المتقاعدة مشاركتهن في الأنشطة والترويح عن النفس بحضور هذا النوع من النوادي الذي تتفاعل فيه نخبة مميزة من المجتمع لتبادل خبرات الحياة وحضور أنشطة ثقافية تتعرف فيها على نساء جدد. وقد اطلع راعي الافتتاح والحضور في مرافق الجمعية للتعرف على مناشط وبرامج الجمعية.