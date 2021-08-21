مسقط ـ العمانية: تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بتسريع وتيرة التوظيف من أبناء الخليج 365 واستمرارًا للجهود الوطنية لقوات السلطان المسلحة في إتاحة المجال أمام المواطنين للانضمام للسلاح ونيل شرف الانتساب للخدمة الوطنية، استقبل سلاح الجو السلطاني العماني وبالتنسيق مع وزارة العمل أمس دفعة جديدة من المواطنين الباحثين عن عمل لبدء برنامج التدريب العسكري الأساسي كجنود جويين مستجدين للالتحاق بإخوانهم من منتسبي السلاح في مختلف القواعد الجوية بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم والاختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التي أجريت لهم مسبقًا.

وقد سخَّر سلاح الجو السلطاني العُماني لجميع الدفعات السابقة واللاحقة كافة خبراته وإمكاناته من القوى البشرية المتخصصة والمتطلبات الإدارية والصحية ووسائل النقل، بما يوفر البيئة المناسبة لتحقيق سرعة تنفيذ إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، والانضمام إلى ميادين الشرف والواجب الوطني.

وتأتي هذه الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات السلطان المسلحة في استيعاب أبناء الخليج 365 وفقًا للخُطط والبرامج الموضوعة لتجنيد الكوادر الوطنية لرفد أسلحة قوات السلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع بالكفاءة المؤهلة، وللإسهام في خدمة هذا الخليج 365 الأبي وقائده المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ وأبنائه الأوفياء المخلصين.

كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو السلطاني العماني يستقبل دفعة جديدة من المواطنين الباحثين عن عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.