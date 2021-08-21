تواصل حملة تطعيم الفئات المستهدفة فـي عدد من محافظات السلطنة

عبري ـ من صلاح العبري:

العوابي ـ من حمود الخروصي:

وسط إجراءات احترازية صحية الظاهرة تواصل تطعيم المواطنين والمقيمين للوقاية من (كوفيد ـ 19)

تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وذلك للأهالي والمقيمين بولايات المحافظة الثلاث (عبري وينقل وضنك) وسط إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس.

وقد تم تقديم الجرعة الثانية من لقاح (كوفيد ـ 19) للذين أكملوا عشرة أسابيع فما فوق من خلال أخذ موعد عن طريق برنامج (ترصد بلس) أو الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وقد بلغ نسبة المطعَّمين بالجرعة الأولى ما يقارب 68% من سكان محافظة الظاهرة من مواطنين ومقيمين، كما تم تطعيم طلبة المدراس ممن أعمارهم (12 ـ 17 سنة) والذين يبلغ عددهم (17866) وتم تخصيص لهم (19) مركزًا للتحصين مع تشكيل فرق من الطاقم الطبي للإشراف على الحملة، وبلغت نسبة الذين أخذوا اللقاح ما يقارب 85% من الفئة المستهدفة للطلبة بمحافظةالظاهرة.

كما بدأت صحية الظاهرة تطعيم العمالة الوافدة غير الماهرة من أعمارهم 18 سنة فما فوق.

جنوب الباطنة

كما اختتمت في مراكز التحصين المخصصة لطلبة وطالبات ولايات محافظة جنوب الباطنة تطعيم طلبة المدارس من الفئة العمرية (12) سنة فما فوق، حيث بلغ عدد المستهدفين بجميع ولايات المحافظة (42) ألفًا و(444) طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة والتي بلغ عددها (103) مدارس بالولايات الست التابعة للمحافظة.

وقال خليفة بن علي الكلباني مدير دائرة القياس والتقويم التربوي، القائم بأعمال المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة: إن حملة التطعيم بالمحافظة شهدت ولله الحمد إقبالًا من قبل الطلبة والطالبات الذين سارعوا للحضور إلى مراكز التحصين المخصصة بكل ولاية لأخذ اللقاح المضاد للفيروس مما يعكس على حرصهم وحرص أولياء أمورهم على نجاح حملة التطعيم والجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الصحة لتحصين جميع فئات المجتمع من أجل حمايتهم من الإصابة بهذا الفيروس ولتعود الحياة الى طبيعتها، كما يعكس الإقبال الذي شهدته مراكز تحصين الطلبة والطالبات إلى القناعة التامة لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية أخذ التطعيم وعدم الالتفات إلى الشائعات.

مشيرًا إلى أنه يمكن للطلبة والطالبات الذين لم يتمكنوا من الحضور في الفترة المخصصة للتطعيم لأي سبب التوجه إلى مراكز التحصن الموجودة بولايات المحافظة والمحددة من قبل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة.