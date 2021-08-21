عبري ـ من صلاح بن سعيد العبري:

تتواصل بمحافظة الظاهرة المناشط التوعوية حول (الأمراض المزمنة) والتي تنظمها المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة، تحت شعار:(همتك معنا)، وتهدف إلى رفع وعي أفراد المجتمع بالأمراض المزمنة والمصابين بها بضرورة التحكم بها لتجنب مضاعفات هذه الأمراض من خلال بث رسائل توعوية بمختلف وسائل التواصل المختلفة وعمل محاضرات تثقفية لأفراد المجتمع، وبما أن المريض يلعب دورًا كبيرًا في التحكم بمرضه يتم التركيز على أهمية الإدارة الذاتية للأمراض المزمنة اتباع أنماط حياة صحية بالإضافة إلى إتباع الخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب وأخذ الأدوية بانتظام وتركز أيضًا على تعزيز الصحة النفسية لدى الأفراد.

كانت هذه تفاصيل خبر «همتك معنا» حملة توعوية حول الأمراض المزمنة بالظاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.