مرسوم سلطاني بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني

مسقط ـ العمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا، فيما يلي نصّه:

مرسوم سُلطاني رقم (57/2021) بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني.

نحن هيثم بن طارق سُلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 61/ 2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُعمل في شأن جهاز الاستثمار العماني بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية: يُصدِر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 9 من محرم سنة 1443 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2021م.

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