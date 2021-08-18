الحملة الوطنية للتحصين تتواصل فـي مسقط وجنوب الشرقية

مسقط ـ من عبدالله الجرداني:

صور ـ من عبدالله باعلوي:

تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط وبالتنسيق مع بلدية مسقط حملة تطعيم العمالة الوافدة ضد فيروس (كوفيد ـ 19) وسط إقبال مميز من الفئات المستهدفة لبعض المهن التي يتردد عليها الناس بصفة مستمرة كمهنة الحلاقة وصالونات التجميل والمطاعم..

وهي مرحلة جديدة من مراحل الحملة الوطنية للتحصين.

وبعد انتهاء التحصين بولاية مطرح على مدى يومين انتقل فريق التطعيم إلى ولاية العامرات، حيث تم استقبال العمالة الوافدة المستهدفة للتطعيم بقاعة المناسبات بمكتب الوالي، فيما يتواصل في الأيام القادمة التحصين في بقية ولايات محافظة مسقط، وقد شهدت قاعة المناسبات بالعامرات منذ الصباح الباكر إقبالًا جيدًا.

تقول الدكتورة نهال عفيفي ـ أخصائية ورئيسة قسم دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية بدائرة الرعاية الصحية الأولية بمحافظة مسقط والمشرفة العامة على التحصين: إن مرحلة التحصين للوافدين بمسقط تسير وفق ما خطط لها وتشهد إقبالًا فاق التوقعات، وبدأنا بولاية مطرح بموقع السبلة العامة لمدة يومين لتلقِّي الجرعة الأولى، ثم انتقلنا لولاية العامرات وتواصلت الحملة بالتعاون وبالتنسيق مع بلدية مسقط، حيث يتم استقبالهم وأخذ بياناتهم، بعدها يتوجهون لغرفة التطعيم ثم مغادرة المكان.

وأشارت الدكتورة إلى أن حملة تطعيم الفئات التي تم تحديدها مستمرة منذ خمسة أيام وتسير سيرًا حسنًا تنظيميًّا وعمليًّا، موضحة أن الحملة تستقبل الفئات المستهدفة والمسجلين عبر تطبيق (ترصد) الذين قاموا بحجز مواعيد للتحصين، وستتواصل اليوم (الخميس) بولاية بوشر وغدًا بولاية قريات، والاسبوع القادم على مدى ثلاثة أيام بولاية السيب.

جنوب الشرقية

كما تتواصل بمختلف مواقع التحصين بولايات محافظة جنوب الشرقية الحملة الوطنية الموسعة للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) للفئات المُستهدفة من 18 سنة فما فوق والنساء الحوامل من الشهر الرابع وممن أخذ الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد ـ 19) إلى جانب تطعيم الجرعة الأولى لطلبة المدارس من سن ١٢ سنة فما فوق.

وقد شهدت مراكز التحصين بالمحافظة إقبالًا من قبل المستهدفين وسط إجراءات تنظيمية واحترازية وسارت آلية التحصين بكل سهولة ويسر، وهذا يؤكد على الوعي المجتمعي الكبير وحرصهم على أهمية التحصين وأخذ اللقاح.

من جانب آخر تواصلت بولايات المحافظة حملة تحصين طلبة المدارس من ١٢ سنة فما فوق في أسبوعها الثاني والتي تستهدف ما يقارب (٢٩) ألفًا و(٧٥٦) طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة وسارت آلية التحصين بكل سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عملية التحصين وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.