توفير أكثر من 19 ألف فرصة عمل بالقطاعين الحكومي والخاص خلال النصف الأول من العام الحالي

مسقط ــ العمانية: أعلنت وزارة العمل أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي توفير ١٩ ألفًا و٢٣ فرصة عمل بالقطاع الحكومي والخاص بالسلطنة، مؤكدةً أن النسبة المئوية المنجزة بحسب الخطة التنفيذية بلغت ٥٨.٩ بالمائة من إجمالي العدد المستهدف خلال عام 2021م.

جاء ذلك نتيجة لما قامت به وزارة العمل لمجموعة من الإجراءات المختلفة بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية وإيفاء بما التزمت به في خطتها التنفيذية التي أعلنت عنها الوزارة لعام 2021 م.

وأوضح التقرير أن تلك الفرص توزعت على ٨٤٩٣ فرصة عمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة جاءت كآلاتي: عدد ٣٣٨١ بوزارة التربية والتعليم و١٩٦٥ بوزارة الصحة و٢٩٢ بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية و١٧٥ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعدد ٢٦٨٠ توزعت على باقي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأشار التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأنباء العُمانية إلى أنه تم توفير عدد ٩٥١ فرصة عمل بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية.

وبلغ عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم لأول مرة بالقطاع الخاص ٥٥٨٣ شخصًا توزعوا بين ١٣٢٩ شخصًا ما دون دبلوم التعليم العام و١٧١٨ شخصًا من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله و٦٨٣ شخصًا من حملة الدبلوم الجامعي و١٨١٣ شخصًا جامعيًّا و٤٠ شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراة.

كما تم توفير ٥٤٧ فرصة عمل عن طريق مبادرات وزارة العمل و٣٤٤٩ فرصة عمل ناتجة عن التدريب والتأهيل من قطاع تنمية الموارد البشرية والمتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل وبرنامج ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.