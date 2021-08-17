«الصحة»: التقرير السنوي لعام 2020 يرصد إنجازات ومؤشرات إيجابية لتطور النظام الصحي فـي السلطنة

«211» عدد المراكز والمجمعات الصحية التي تديرها الوزارة بنهاية 2020

التقرير أظهر التحكم فـي مرض الحصبة ولم يتم تسجيل أي حالة لعام 2020م وانخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى الى مستويات متدنية

■ «38566» موظفا إجمـالي عـدد العاملين فـي وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2020م بنسبة تعمين قدرها 73%

■ معدل المواليد الخام بين العمانيين «28.6» لكل 1000 من السكان والوفيات بين العمانيين «3.2» لكل 1000 نسمة من السكان فـي عام 2020

إبرازًا للجهود التي قامت بها وزارة الصحة لعام 2020م، أصدرت الوزارة ممثلة في دائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات التقرير الصحي السنوي لعام 2020م.

وأبرز هذا التقرير أهم الخدمات المقدمة في القطاع الصحي لعام 2020م بالاضافة إلى أهم المؤشرات الصحية والحيوية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، كما يحتوي هذا التقرير أيضًا على ملخص لأهم الدراسات والمسوحات التي قامت بعملها وزارة الصحة في السنوات السابقة.

وينقسم التقرير الصحي السنوي لعام 2020م إلى عشرة فصول، ويبدأ هذا التقرير بالمقدمة عن الخصائص الديموغرافية والجغرافية للسلطنة وكذلك الهيكل والتنظيم الإداري لوزارة الصحة.

ويتم عرض معظم المؤشرات الصحية في هذا التقرير في شكل سلسلة زمنية للسنوات السابقة، كما يوضح التقرير وصف وتطور المؤشرات المتعلقة بالمجالات الصحية المختلفة للخطة الخمسية التاسعة، ومدى الإنجازات التي تحققت خلال الخمس سنوات من الخطة، وكذلك نبذه عن الخطة الخمسية العاشرة وأهم أهدافها والمؤشرات المتعلقة بها.

وتضمن التقرير الصحي السنوي أيضًا وصفًا للخدمات الصحية التي تقدمها وتوفرها الجهات الحكومية الأخرى غير وزارة الصحة وكذلك بيانات عن القطاع الصحي الخاص وذلك في الفصل العاشر من هذا التقرير.

وقد انبثق من التقرير الصحي السنوي 2020م اصدارات عديدة من ضمنها: حقائق صحية من التقرير الصحي السنوي، وحقائق صحية عن واقعات الولادة والوفاة التي بها أهم المؤشرات عن واقعات الولادة والوفاة في جميع المؤسسات الصحية المبلغة في السلطنة، وتحتوي هذه الإصدارات على بعض المؤشرات على هيئة جداول ورسومات بيانية، كما تم اصدار تقارير منبثقة من التقرير الصحي السنوي تم اخراجها بصورة احترافية وباستخدام النظم الجغرافية مثل: لمحات احصائية وتقرير مؤشرات إحصائية بالبيانات المكانية.

ويشير التقرير الصحي السنوي لعام 2020م إلى ارتفاع في مصروفات وزارة الصحة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة (2017 ـ 2019)، حيث أشار التقرير إلى أنه بلغ إجمالي المصروفات المتكررة في وزارة الصحة ما يقرب من 972.5 مليون ريال عماني خلال عام 2020م مقارنة بما يقرب من 793.3 مليون ريال عماني في عام 2019م بنسبة زيادة بلغت 22.6%، في المقابل انخفضت المصروفات الإنمائية من 21.6 مليون في 2019م إلى 15.7 مليون ريال عماني في 2020.

وبلغ العدد الكُلّي للمراكز الصحية والمجمعات الصحية التي تديرها الوزارة 211 مركزًا منها 54 مركزًا صحيًّا بأسرّة بإجمالي 84 سريرّا، ومنها (21) مجمّعًا صحيًّا بنهاية عام 2020م، بالإضافة إلى 51 مستشفى تضم 5262 سريرًا بنهاية 2020، كما تم اضافة العديد من الخدمات إلى هذه المؤسسات وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة مستوياتها، حيث تم تجهيز مستشفى ميداني للتعامل مع حالات (كوفيد ـ 19) يحتوي على 202 سرير، وقد بلغ إجمـالي عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2020م (38566) موظفًا بنسبة تعمين قدرها 73%.

وبالنسبة للمؤشرات الحيوية بلغ معدل المواليد الخام بين العمانيين 28.6 لكل 1000 من السكان في عام 2020، وبلغ معدل الوفيات الخام بين العمانيين 3.2 لكل 1000 نسمة من السكان لنفس الفترة، وانخفض معدل الوفيات بين الأطفال الأقل عن خمس سنوات ليبلغ 9.3 لكل ألف مولود حي في عام 2020م مقارنة بـ(10.2) لكل ألف مولود حي في عام 2019م، كما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع (الأقل عن سنة) لكل 1000 مولود حي من 8.0 إلى 7.6 لنفس الفترة.

وقد أظهر التقرير التحكم في مرض الحصبة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة لعام 2020م، كذلك فإنّ السلطنة بقيت خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 1993م، والدفتيريا منذ عام 1991م، ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1991م، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى الى مستويات متدنية، وعلى سبيل المثال انخفضت أعداد حالات الملاريا لتبلغ 276 حالة في عام 2020 مقارنة بـ 1338 في العام 2019. وقد شكلت جائحة كورونا التي أصابت كل دول العالم تحديًا كبيرًا لكل الأنظمة الصحية سواءً في أكثر دول العالم تقدمًا أو أقلها تقدمًا.

وقد قام النظام الصحي في السلطنة مع جميع أجهزة الدولة بمواجهة هذا التحدي بكل كفاءة واقتدار مستندين في ذلك على البنية التحتية القوية التي تم بناؤها عبر السنين وعلى كفاءات مواردها البشرية من أجل الصحة ومطبقة لكافة المعايير والسياسات العالمية لمواجهة هذه الجائحة،

كما يشير التقرير في جنباته إلى نمطية المراضة والوفيات، حيث تشير الإحصائيات إلى التغير في الخريطة الوبائية بالسلطنة، فمرض كورونا غير معادلة التغير الوبائي في السلطنة كحال بقية دول العالم، حيث أظهر التقرير إلى ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الأمراض المعدية.

وقد أثرت جائحة (كوفيد ـ 19) إلى انخفاض في استخدام الخدمات الصحية في عام 2020م، فقد شهد عام 2020م انخفاضًا في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية، حيث بلغت 10.5 مليون مقارنة بحوالي 15.7 مليون زيارة في عام 2019م للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وبلغ متوسط عدد الزيارات للفرد العماني للعيادات الخارجية 3.7 زيارة خلال عام 2020م، مما أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي مرضى الخروج ليصل إلى حوالي 257 ألفًا من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في عام 2020م، بمتوسط طول فترة الإقامة بالمستشفى حوالي 3.7 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل اشغال للأسرة بلغ 47.8%.

كذلك أظهر التقرير العمليات الجراحية المختلفة التي تم إجراؤها داخل غرفة العمليات في مؤسسات وزارة الصحة حيث بلغ إجمالي العمليات الجراحية حوالي 52.7 ألف عملية في عام 2020م، بمعدل 11.4 عملية جراحية لكل 1000 من السكان.

ويشتمل التقرير كذلك على الكثير من الإحصاءات الخاصة باستخدام الخدمات الصحية مثل: خدمات التنويم والأشعة وغسيل الكلى.. وغيرها.

يذكر أن المديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة تعتبر الجهة المركزية المسؤولة عن توفير المعلومات والبيانات اللازمة لكل عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم والمساهمة في اتخاذ القرار وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوقة وبالسرعة الكافية لتسهم في جميع عمليات التخطيط واتخاذ القرار الصحيح، ويتم توفير المعلومات لكافة العاملين الصحيين في مختلف الدوائر والأقسام، كما تقوم دائرة المعلومات والإحصاء بتزويد الكثير من المنظمات الدولية بالمؤشرات الصحية للسلطنة مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والمراكز الأكاديمية والبحثية.