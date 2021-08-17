رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي يزور الكلية العسكرية التقنية ومركز الأمن البحري

غادر البلاد بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام

مسقط – العمانية:

زار صباح أمس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له الكلية العسكرية التقنية، وكان في استقباله الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وعميد الكلية العسكرية التقنية، وعدد من كبار الضباط بالكلية.

وقد استمع معالي الضيف والوفد الزائر إلى إيجاز عن الكلية العسكرية التقنية وما تحويه من مرافق دراسية وخدمية وما زودت به من وسائل تعليمية، كما استمعوا إلى شرح عن المنهاج العام والتخصصات التقنية المتنوعة ومراحل الدراسة المختلفة، ثم قاموا بجولة في عدد من أقسام الكلية والورش التدريبية واستمعوا إلى شرح عنها.

كما زار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي والوفد المرافق له مركز الأمن البحري، رافقه خلالها الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وقد كان في استقبالهم العميد الركن بحري طارق بن عيسى الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بالإنابة، والعميد الركن بحري محمد بن حمود الزدجالي رئيس مركز الأمن البحري.

وخلال الزيارة اطلع معالي الفريق الركن رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية على مرافق مركز الأمن البحري وما يحويه من أجهزة وتقنيات حديثة تتناسب والمهام والواجبات التي يضطلع بها المركز، واستمع إلى إيجاز عن الأدوار والمهام التي يقوم بإدارتها وقيادتها ضمن واجباته الوطنية، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على سلامة البيئة البحرية.

وغادر البلاد أمس رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية للسلطنة استغرقت عدة أيام. وقد كان في وداع معالي الضيف والوفد المرافق له لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما كان في الوداع سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.