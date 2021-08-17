نيابة عن جلالة السلطان.. فاتك بن فهر يودع سفيري جمهوريتي فرنسا والبرازيل

مسقط – العمانية: نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ استـقبل صاحب السمـو السيـد فاتك بن فهر آل سعيد بمكتبه صباح أمس سعادة السفير رينو سالان سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى السلطنة، وسعادة السفير خوسيه ماركوس سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعتمد لدى السلطنة كلًّا على حدة، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهما.

وقد أعرب السفيران عن شكرهما لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقياه خلال فترة عملهما بالسلطنة من قِبل جلالته والحكومة والشعب العُماني مما سهّل لهما أداء مهامهما، وعن تمنياتهما لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة المزيد من التـقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

من جانبه عبّر صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد عن بالغ الشكر للسفيرين على جهودهما التي بذلاها في خدمة العلاقات بين السلطنة وبلديهما، وعن أصدق التمنيات لهما بالتوفيق في عملهما المستـقبلي ولشعب بلديهما كل التـقدم والازدهار.

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