توقيع مذكرة تفاهم فـي مجال تقنية المعلومات بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وتنمية نفط عمان

وقع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان، في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

وقع الاتفاقية من جانب مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري ـ نائب رئيس المحكمة العليا، أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومن جانب شركة تنمية نفط عمان المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي ـ المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة.

وتنص المذكرة على أن تقوم شركة تنمية نفط عمان بدعم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في تطوير وبرمجة عدد من البرامج الإلكترونية ضمن خطة مجلس الشؤون الإدارية في التحول الإلكتروني في مجال القضاء.

حيث تشمل المذكرة برمجة بوابة المتقاضين والتي تسمح للمتقاضين سواء كانوا أفرادًا أو غيرهم من الوصول إلى كافة الخدمات منذ تسجيل الدعوى وحتى طابعة الأحكام إلكترونيًا، إضافة إلى برمجة برنامج التركات وبرنامج النظام الإحصائي..

وغيرها، بالإضافة إلى استكمال عمليات الربط الإلكتروني مع المؤسسات الأخرى والبرامج المعمول بها داخل المجلس.

تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أن هذه المذكرة تأتي في إطار رؤية مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ضمن رؤية عمان 2040 والتي تهدف إلى تعزيز اطر رقابة سير الدعاوى، وتسهيل قدرة المتقاضين من الوصول إلى المؤسسات القضائية من خلال التحول الإلكتروني، للوصول إلى تحقيق قضاء عادل وناجز، والدور الذي تلعبه وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 في تحقيق هذه الرؤية.

وحول أهمية هذه المذكرة صرح فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي ـ رئيس الإدارة العامة للتخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء قائلًا: إن هذه المذكرة تعتبر ذات أهمية كبيرة في سبيل تعزيز قدرة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تحقيق سياساته فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني، حيث ستقدم شركة تنمية نفط عمان الدعم للمجلس في تطوير وبرمجة عدد من الخدمات المهمة لضمان سرعة سير الدعاوى، وسهولة وصول المتقاضين إلى تلك الخدمات.

كما أكد فضيلته خلال توقيع مذكرة التفاهم، وقال: إنّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ماضي في العمل على عدد من المبادرات في مجال التحول الإلكتروني وتبسيط الإجراءات التي ستسهم بشكل كبير في الوصول إلى قضاء عادل ناجز مما سيسهم في تحقيق دور القضاء في دعم تحقيق رؤية عمان 2040، بشراكة ودعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 التي كان لها دور البارز في التوصل إلى مذكرة التفاهم.