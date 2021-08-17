مركز السلطان قابوس لأمراض السرطان يقدم خدمات علاجية تسهم فـي تقليص مدة العلاج

أدخل مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان ممثلًا بوحدة علاج الأورام بالإشعاع، خدمة العلاج الإشعاعي الجزئي (Partial Breast Irradiation)، والعلاج بـ(Hypo-SIB) لعلاج مرضى سرطان الثدي، وذلك ضمن سعيه إلى تقديم مختلف الخدمات لرعاية مرضى السرطان.

وقال الدكتور زاهد المنذري ـ استشاري أول علاج الأورام بالإشعاع وعضو اللجنة التشغيلية للمركز: أنهى المركز الجلسات العلاجية لأول مريضة بسرطان الثدي بوساطة العلاج الإشعاعي الجزئي، الذي يعتمد على تسليط المجال الإشعاعي على جزء صغير من الثدي هو الجزء المصاب فقط، دون التأثير على الخلايا الأخرى السليمة فيه.

وتعد هذه الخدمة إضافة جديدة إلى التجربة الطبية في علاج مرضى السرطان في السلطنة.

وأضاف: يتميز هذا العلاج بجلساته المحدودة إذ يُجرى في خمس جلسات فقط تُنجز في غضون عشرة أيام، في حين أن العلاج الكامل قد تمتد جلساته من ١٥ إلى ٣٠ جلسة، ويُستخدم هذا العلاج في المراحل الأولى فقط من الإصابة بسرطان الثدي، وهو يساعد على تقليل الآثار الجانبية بشكل ملحوظ، ويمنح نتائج إكلينيكية مطابقة للعلاج الكامل، فضلًا عن أنه يقلل التكلفة العلاجية.

وقال: كذلك قامت وحدة علاج الأورام بالإشعاع بعلاج أول مريضة بسرطان الثدي بوساطة الـ (Hypo-SIB)، وهو علاج يعتمد على إعطاء جرعة الإشعاع والجرعة المُكملة على نحو متزامن، ويُستخدم هذا العلاج في مراحل مختلفة من الإصابة بالسرطان، وهو يساعد على تقليل مدة العلاج من 30 جلسة إلى 15 جلسة.

وقالت الدكتورة إقبال العامرية ـ قسم الفيزياء الطبية العلاجية: من أجل تقديم هذه الخدمات، وفَّر المركز الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة، منها تقنية التخطيط السطحي (SGRT) التي تمكّن الكادر من مراقبة وضعية المريض أثناء تقديم العلاج لضمان توجيه الحزم الإشعاعية بدقة للخلايا المستهدفة، كما أن وحدة علاج الأورام بالإشعاع تحتوي على أجهزة أخرى ستُسهم في تقديم علاج أفضل للمرضى.