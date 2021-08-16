وزير المكتب السلطاني يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي والسفير الفرنسي

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة السفير الفرنسي المعتمد لدى السلطنة بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده في السلطنة، حيث عبّر عن اعتزازه وتقديره للرعاية التي حظي بها من كافة المسؤولين في السلطنة. من جانبه شكر معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة السفير على الجهود الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله بالسلطنة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيًا له دوام التوفيق.