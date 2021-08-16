تقليص الفترة الزمنية بين الجرعتين من عشرة أسابيع إلى ستة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تقليص الفترة الزمنية بين الجرعتين للقاحات (كوفيد ١٩) من عشرة أسابيع إلى ستة أسابيع ابتداءً من اليوم.

ودعت الوزارة جميع من تلقى الجرعة الأولى في الفترة الماضية واستكمل ستة أسابيع إلى ضرورة التسجيل في برنامج ترصد لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

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