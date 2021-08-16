مليونان و155 ألفا و932 شخصا إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فـي السلطنة

تسجيل 6 حالات وفاة و214 إصابة جديدة و107 فـي العناية المركزة

تواصل تطعيم طلبة المدارس من سن 12 سنة فما فوق بشناص

مسقط ـ العمانية:

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و214 حالة إصابة وتعافي 313 حالة. وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 28 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 244 حالة، ووصل العدد في العناية المركزة إلى 107 حالات. وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 300408 حالات والمتعافين 288702 بنسبة تصل إلى 1ر96 بالمئة والوفيات 3999 بنسبة 3ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7707 حالة.

من جهة أخرى قالت وزارة الصحة أن إجمالي المُطعمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد 19) وحتى يوم أمس الأول بلغ مليونين و155 ألفًا و932 شخصًا بنسبة بلغت 61 بالمئة من إجمالي المستهدفين.

وقد بلغ إجمالي المُطعمين بالجرعة الأولى مليونًا و360 ألفًا و206 أشخاص من إجمالي المُطعمين بنسبة بلغت 63 بالمئة، فيما بلغ إجمالي المُطعمين بجرعتين 795 ألفًا و726 شخصًا بنسبة بلغت 37 بالمئة. وتواصل وزارة الصحة حملة تطعيم الفئة المستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد١٩).

وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة اليوم إقبالًا واسعًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين بالحملة، الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي الكبير حول أهمية التحصين ضد (كوفيد ١٩).

كما تواصل ولاية شناص حملة تطعيم للفئة المستهدفة من طلبة المدارس من سن 12 سنة فما فوق ضد (كوفيد 19) بمركز المعرفة للتعليم الأساسي بشناص أسبوعها الأخير حيث شهدت إقبالا كبيرا من قبل الطلبة وأشادوا بالدور التي يقوم به القائمون سواء من طواقم الطبية أو التمريضية والمتطوعين من أجل تسهيل وتبسيط الإجراء للمستهدفين من الحملة لتلقي اللقاح في المركز مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة. وقال الدكتور جاسم بن محمد العبري رئيس مجمع شناص الصحي قائلا: إن عملية التطعيم نظمت وفق خطوات منظمة ومرتبة تتسم بالانسيابية وشهدت حملة التطعيم خلال الأيام الماضية إقبالا جيدا من خلال توافد الفئات المستهدفة من قبل الطلبلة أو الفئات الأخرى لتلقي الجرعة الثانية على مراكز التحصين هنا يعطي مؤشرا واضحا وانطباعا جيدا يوحي بمدى الوعى والإدراك بأهمية التطعيم من قبل المجتمع وأولياء أمور الطلبة بلا شك يعد التطعيم وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد 19) وسيلة آمنة وفاعلة تجنبك الوقاية من الإصابة، وهذا لأ يتأتى من خلال التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للخروج من هذه الجائحة بأقل الأضرار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.