شهاب بن طارق يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًّا.

وفي بداية اللقاء رحَّب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمعالي الضيف، وتمَّ استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

.. ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة يستقبله

مسقط ـ العمانية:

استقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًّا.

تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك. وحضر المقابلة عدد من كبار الضباط من كلا الجانبين.