أول مخيم صيفي للذكاء الاصطناعي بالسلطنة

مسقط ـ العمانية: تنظم جمعية المرأة العُمانية بمسقط ممثلة باللجنة الثقافية المخيم الصيفي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة للناشئة الذي سيُعقد هذا العام خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 2 سبتمبر بالشراكة مع مكتب النوابغ الوطنية للتدريب وشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وشركة ثري دي فاكتوري لتقديم دورات وحلقات متخصصة في الذكاء الاصطناعي تهدف لتزويد المشاركين بمهارات القرن الواحد والعشرين في هذا المجال. ويأتي تنظيم المخيم انطلاقًا من إيمان جمعية المرأة العُمانية بمسقط بأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولغات البرمجة في دعم الشباب وتشجعيهم للاستفادة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع جاهزة للتطبيق، مما يُسهم في إعداد جيل المستقبل وتمكينه بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة لدخول عالم البرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ويستهدف المخيم الفئات العمرية من سن 9 سنوات – 18 سنة من أجل تمكينها من تطبيق مهارات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال الدورات الافتراضية والحلقات التفاعلية التي ينظمها المخيم، حيث يُتيح لهم فرصة تطبيق تمارين مشوقة وتطبيقات تكنولوجية واقعية مما يُسهم في دعم تفكيرهم لتوظيف تلك التطبيقات وتحويلها إلى واقع ملموس قابل للتطوير والتطبيق.

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