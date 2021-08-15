مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية يعتمد النظام الأكاديمي للدراسات العليا

عقد مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية اجتماعه الثاني برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور أعضاء المجلس بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وقد بحث المجلس في اجتماعه الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها اعتماد محضر الاجتماع الأول للمجلس، ومناقشة تقارير اللجان المكلفة بدراسة وضع التعليم عن بعد في الكلية واتخذ تجاهها القرارات المناسبة.

كما اعتمد المجلس في اجتماعه النظام الأكاديمي للدراسات العليا، وإجراءات تراخيص البرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى أنه اعتمد سياسة مراجعة البرامج الاكاديمية.

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