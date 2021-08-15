الحملة الوطنية للتطعيم تتواصل فـي عدد من محافظات وولايات السلطنة

19 وفاة و552 إصابة جديدة وتعافـي 1145 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية

صور ــ من عبدالله باعلوي:

الرستاق ــ من سيف الغافري:

العوابي ــ من حمود الخروصي:

عبري ــ من صلاح العبري:

مسقط ــ العمانية

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و552 حالة إصابة جديدة وتعافي 1145 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 34 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 256 حالة، ووصل العدد في العناية المركزة إلى 116 حالة. وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 300194 حالة والمتعافين 288389 بنسبة تصل إلى 1ر96 بالمئة والوفيات 3993 بنسبة 3ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7812 حالة. وتتواصل الحملة الوطنية للتحصين للفئات المستهدفة ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في عدد من محافظات وولايات السلطنة حيث عقد بمقر المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية يوم أمس اجتماع اللجنة المشتركة لصحية وتعليمية جنوب الشرقية بحضور الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير عام الخدمات الصحية بجنوب الشرقية ومبارك بن سالم الفارسي القائم بأعمال مدير عام تعليمية جنوب الشرقية والمختصين من المديريتين.تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات حملة تطعيم طلبة وطالبات المدارس من أعمار 12 سنة فما فوق وآلية ايصال الرسالة التوعوية لأفراد المجتمع بأهمية التحصين لطلاب المدارس. وشهدت مختلف المراكز المُخصصة للتطعيم بالمحافظة حملة تطعيم طلبة المدارس من ١٢ سنة فما فوق والتي دخلت أسبوعها الثاني، حيث تستهدف الحملة ما يقارب (٢٩) ألفًا و(٧٥٦) طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة، وقام المسؤولون بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية بزيارات للمراكز المخصصة لتطعيم الطلاب في المدارس والمؤسسات الصحية للتأكد من سير آلية التطعيم وأبدوا ارتياحهم حول الجهود التي تبذل لإنجاح حملة التطعيم.

كما شهدت مراكز التطعيم بولايات محافظة جنوب الشرقية اقبالًا من المستهدفين من 18 سنة فما فوق والنساء الحوامل من الشهر الرابع وممن أخذ الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد ـ 19) ممن أكملوا 10 أسابيع من الجرعة الأولى وسط إجراءات تنظيمية بدءًا من دخول المركز والذي تم تهيئتها لتستقبل أكبر عدد من المستهدفين وتحديد مداخل ومخارج للرجال والنساء ومواقع خاصة للاستقبال وتسجيل البيانات إلى جانب توفير غرف للتحصين للذكور والإناث وسارت آلية التحصين بكل سهولة ويسر وهذا يؤكد على الوعي المجتمعي الكبير وحرصهم على أهمية التحصين وأخذ اللقاح، كما قام المسؤولون بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بزيارات ميدانية لمراكز التحصين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عملية التحصين وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وأبدوا رضاهم عن أداء ‏العاملين الصحيين ‏وسير عمل المراكز.

الرستاق

كما تواصلت في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة الحملة الوطنية للتطعيم التطعيم ضد فيروس كورونا “كوفيد-19” لمستحقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إضافة إلى تطعيم الفئات التي أكملت ١٠ أسابيع من أخذ الجرعة الأولى وفق المواعيد التي تم حجزها عبر تطبيق ترصد بلس.

وشهدت مراكز التطعيم إقبالا واسعا من المواطنين حيث سارت عملية التطعيم بكل سهولة ويسر نظرا للاستعدادات التي اتخذتها المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة إلى جانب الوعي المجتمعي حول أهمية التطعيم وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. من جانب آخر تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع تعليمية جنوب الباطنة حملة تطعيم طلبة وطالبات المدارس من سن (12) سنة فما فوق ضد فيروس كورونا الذين لم يتلقوا التطعيم خلال الأسابيع الماضية بمختلف المراكز المخصصة للتطعيم والموزعة على ولايات المحافظة الست حيث تستهدف الحملة تطعيم حوالي (42444) طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة.

جنوب الباطنة

من جانب آخر تتواصل في مراكز التحصين بولايات محافظة جنوب الباطنة تطعيم طلبة المدارس من الفئة العمرية (12) سنة فما فوق، ويبلغ عدد المستهدفين من الفئة العمرية (18) سنة فما فوق (42444) اثنين وأربعين ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعين طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة والتي يبلغ عددها (103) مائة وثلاث مدارس موزعة بواقع ثمانية مراكز في ولاية الرستاق ومركزين في ولاية العوابي ومركزين في ولاية المصنعة ومركزين في ولاية بركاء ومركز واحد في ولاية وادي المعاول وثلاثة مراكز في ولاية نخل.

كما تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة تطعيم المواطنين من الفئة العمرية (18) سنة فما فوق، وكذلك المستحقين للجرعة الثانية لمن أكمل (10) أسابيع وأكثر من تلقي الجرعة الأولى في مراكز التحصين المخصصة بكل ولايات المحافظة الست. يأتي تنفيذ حملات التطعيم بولايات المحافظة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا والتي تنظمها وزارة الصحة وتلقى إقبالا كبيرا من جميع الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة مما يؤكد على حرص أفراد المجتمع على إنجاح الحملة والجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة.

الظاهرة

بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة أمس المرحلة الأولى من حملة تحصين المقيمين بولايات المحافظة ضد (كوفيد ـ 19) للأعمار من (18 سنة فما فوق) بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد – 19).وأوضح الدكتور سالم بن موسى العبري ـ المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة بأنه تم تخصيص مواقع للتحصين موزعة على ولايات المحافظة الثلاث، ففي ولاية عبري تم تخصيص قاعة المهلب بن أبي صفرة، وفي ولاية ينقل بالصالة الرياضية بالولاية، وفي ولاية ضنك بقاعة مكتب سعادة والي ضنك، وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى العمالة غير الماهرة.

وأضاف المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة بأن حملات التحصين ضد (كوفيد ـ 19) للمواطنين العمانيين تتواصل بجميع مراكز التحصين المعلن عنها الموزعة في ولايات المحافظة الثلاث، ففي ولاية عبري تم تخصيص قاعة المهلب بن أبي صفرة بالإضافة لمركزحمراء الدروع ومركز مسكن ومركز وادي العين ومركز كهنات ومركز بلاد الشهوم الصحي، وفي ولاية ضنك في الصالة الرياضية بضنك، بالإضافة الى مركز قميراء الصحي، بينما في ولاية ينقل في قاعة مكتب والي ينقل بالإضافة الى مركز الوقبة الصحي، إضافة إلى تطعيم طلبة المدارس ممن أعمارهم (١٢ ـ ١٧ سنة) والذي يبلغ عددهم (١٧٨٦٦)، وتخصيص (١٩) مركزًا للتحصين وتشكيل فرق من الطاقم الطبي تقوم بالإشراف على هذه الحملة.

وأشار الدكتور العبري الى أن إجراءات التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح (كوفيد ـ ١٩) للذين أكملوا 10 أسابيع فما فوق ستستمر من خلال أخذ موعد عن طريق برنامج (ترصد بلس) أو الموقع الإلكتروني.

وبالنسبة للمقيمين وعوائلهم يتواصل تطعيمهم بمستشفى عمان الخير استر عبري ومجمع نعيم مجان الطبي بولاية عبري ومجمع لؤلؤة الخد الطبي بولاية ينقل كمراكز للتحصين في القطاع الصحي الخاص بولايات محافظة الظاهرة.

كما تتواصل بمختلف ولايات المحافظة حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إضافة إلى تطعيم الفئات التي أكملت ١٠ أسابيع من أخذ الجرعة الأولى وفق المواعيد التي تم حجزها عبر تطبيق ترصد بلس.

شمال الشرقية

من جهة أخرى واصلت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية للأسبوع الثاني على التوالي تطعيم طلبة المدارس من الفئة العمرية 12 سنة وحتى 17 سنة وسط إقبال كبير من المستهدفين وذلك ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض كوفيد 19.

وشهدت مراكز التحصين الـ10 والمخصصة لتطعيم هذه الفئة في مختلف ولايات المحافظة إقبالًا من الطلبة وبتشجيع من أولياء أمورهم إسهامًا منهم في الحد من انتشار الوباء وأملًا بالعودة للمقاعد الدراسية مع بدء العام الدراسي القادم (2021/‏2022)، هذا وقُدّر عدد المستهدفين من ضمن طلبة المدارس من الفئة العمرية 12 وحتى 17 سنة في ولايات محافظة شمال الشرقية بـ24385 طالبًا وطالبة من 86 مدرسة، حيث تشير آخر الإحصاءات بأن نسبة التغطية خلال الأسبوع المنصرم وصلت حوالي 70 بالمئة من إجمالي المستهدفين بفئة طلبة المدارس.

من جانب آخر واصلت صحية المحافظة التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كوفيد ١٩ لمن أكمل ١٠ أسابيع من تاريخ الجرعة الأولى للفئة المُستهدفة وتطعيم الفئة المستهدفة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا من ١٨ سنة فما فوق، وذلك في 7 مراكز موزعة بواقع مركزين في ولاية دماء والطائيين ومركز واحد في كل من ولايات إبراء والمضيبي وبدية والقابل ووادي بني خالد، حيث شهدت المراكز المخصصة في المحافظة إقبالًا كبيرًا من المستهدفين بهاتين المرحلتين ما يؤكد حرص أفراد المجتمع على الإسهام في الحد من انتشار المرض والوصول إلى المناعة المجتمعية في أسرع وقت، حيث تُقّدر نسبة التطعيم لمن أخذوا جرعة واحدة في المحافظة ٧٥ بالمائة وهذه نسبة جيدة لخلق المناعة المجتمعية.

لوى

من جانب آخر تواصلت بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة حملة التطعيم ضد كوفيد-١٩ وسط إقبال واسع من قبل أهالي الولاية والمستهدفين، وشهد مركز التطعيم الأسبوع الفائت استقبال طلبة المدارس ممن هم فوق ١٢ عامًا لأخذ التحصين. وقال ناصر بن سلطان المطروشي مشرف الخدمات الإدارية بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بأن الحملة الوطنية للتحصين تسير بصورة منتظمة وبمراحل تنظيمية.الجدير بالذكر أن حملة التحصين الميداني في الولاية بدأت في الثالث من شهر يونيو المنصرم باستقبال الفئات العمرية المستهدفة، والتي بدأت بعمر ٦٥ عامًا حتى وصلت لعمر ١٨ عامًا وسط إقبال كبير من لأهالي الذين حرصوا على تشجيع ذويهم على ضرورة أخذ اللقاح أملًا في العودة السريعة إلى الحياة الطبيعية.

الوسطى

كما تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الوسطى بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى تحصين طلاب المدارس لعمر ١٢ عامًا فما فوق بمراكز التحصين في ولايات الوسطى الأربع (هيماء ومحوت والدقم والجازر).

وبادرت صحية الوسطى بفتح مركز للتحصين ضد فيروس كوفيد١٩ في محافظة شمال الشرقية بمدرسة سيح النماء بنيابة سناو بولاية المضيبي؛ نظرا لوجود معظم سكان محافظة الوسطى خلال فترة الصيف في محافظتي شمال الشرقية والداخلية، حيث من المتوقع أن يقوم هذا المركز بتطعيم عدد كبير من المستهدفين من طلبة المدارس.

الداخلية

فيما واصلت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية حملة تطعيم الجرعة الاولى لطلبة المدارس من سن ١٢ سنة فما فوق بالمحافظة باللقاحات المُضادة لكوفيد 19.

وقال الدكتور محمد بن حمد التوبي مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بمديرية الخدمات الصحية بمحافظة الداخلية: “لقد استؤنفت حملة تطعيم الفئة العمرية ١٢ سنة فما فوق من طلبة مدارس المحافظة مع استمرار التطعيم للجرعة الأولى والثانية للمواطنين بحسب المواعيد المتبعة في برنامج ترصد”.

وأشار التوبي إلى أن صحية الداخلية خصصت ٩ مراكز لأخذ اللقاح على مستوى المحافظة في الولايات التابعة لها (نزوى وبهلاء ومنح وبدبد وأدم وسمائل وإزكي)، وأضاف أن الحملة ماضية لتشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة والمواطنين. وأكد الدكتور محمد أن الحملة مستمرة لتطعيم المواطنين بلقاح كوفيد ١٩ سواء الجرعة الأولى أو الثانية بواقع ٤٠٠٠ شخص يوميًّا، مشيرًا إلى استمرار الحملة للأسابيع القادمة بحسب الخطة المعدة مسبقًا، وقد تم استقبال الطلبة والمواطنين في المراكز وفق آلية منظمة واتباعًا للضوابط الاحترازية المعلنة من قِبل اللجنة العليا.