السلطنة والإمارات تبحثان مجالات التعاون الصناعي

مسقط ـ العمانية: التقى سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أمس عبر الاتصال المرئي، بسعادة عمر بن أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشتركة، وملامح الاستراتيجيات الصناعية في البلدين الشقيقين، والبرامج والمبادرات المتعلّقة بتنمية صناعات المحتوى المحلي، ودور الثورة الصناعية الرابعة في تنمية القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية في المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة.

وأشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أثناء اللقاء، إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في تنمية القطاع الصناعي من خلال المبادرات والبرامج التي تُسهم في تعزيز وتكامل المشاريع الاستثمارية في البلدين الشقيقين.

كما استعرض هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ“مدائن”، دور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في تنمية الاستثمار في القطاع الصناعي في السلطنة، وأهم المشاريع التي تنفذها حاليًّا، والفرص الاستثمارية الواعدة في ضوء التوجُّه لافتتاح مدن صناعية جديدة في السلطنة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إنشاء فريق فني يُعنى بصياغة أُطر التعاون والمبادرات المشتركة المستقبلية في سياسات القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية، والمشاريع المشتركة.

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