أغسطس الجاري .. الإعلان عن المؤتمر العلمي السادس لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

تنظم جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الحقوق مؤتمر الكلية العلمي السادس بعنوان “نحو منظومة تشريعية متجددة لتحقيق رؤية عُمان 2040” ليكون ملتقى للخبرات والكفاءات الأكاديمية ومنبرا للحوار حول إبراز دور منظومة التشريع في عملية التنمية وعلاقتها بما يشهده المجتمع من تطور على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

يقام المؤتمر في العاشر من مايو للعام 2022 القادم، كما أن الإعلان عن المؤتمر وفتح الباب لإرسال ملخصات أوراق العمل يبدأ في الخامس عشر من أغسطس الجاري والموعد النهائي لتقديم الملخصات سيكون في نهاية شهر سبتمبر المقبل وفقا للتفاصيل المشار إليها في المنشور التعريفي للمؤتمر في موقع الكلية الرسمي.

وحول أهمية المؤتمر وأهدافه قال الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام للمؤتمر: يسعى المؤتمر إلى تحديد الموجهات العامة للتطوير التشريعي وفق المسارات التي رسمتها رؤية عمان 2040، كذلك يسعى إلى بيان الدور التشريعي في الوصول إلى أسباب تحقيق الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وتقييم واقع هذا الدور. مضيفا في الصدد ذاته بأن المؤتمر يهدف إلى التعرف على التحديات المتعلقة بتطوير القوانين بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وأسباب الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، مع الوقوف على أهم القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتقييم دورها في تحقيق بيئة عمل محفزة مستجيبة للمتغيرات، ودراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، ودورها في تعزيز التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.

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