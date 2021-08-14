«التعليم العالي» تطلع على منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية

عقدت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جلسة تعريفية قدم فيها عدد من المختصين بوزارة العمل عرضًا مرئيًّا حول مبادرة (تسريع تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة الوطنية)، والتي من المزمع تطبيقها في جميع الوحدات الحكومية مطلع العام القادم 2022م، وذلك بحضور معالي الدكتورة الوزيرة، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة، ومديري عموم القطاعات بالإضافة إلى أعضاء الفريق المشكل لقياس منظومة الأداء الفردي بالوزارة.

تناول العرض المرئي تقديم نبذة تعريفية عن المنظومة وآلية تطبيقها بمتابعة وإشراف من وزارة العمل، والإطار العام لمنظومة قياس الأداء الفردي، وإدارة التغيير بما يضمن انتقال سلس من تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي الحالي إلى تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي، وكذلك الإطار العام لمنظومة الإجادة المؤسسية، حيث تعد أهداف هذه المنظومة أحد ممكنات تحقيق رؤية عُمان 2040 لإيجاد منظومة وطنية لتقييم الأداء الفردي، وتطوير منظومة الموارد البشرية من خلال بناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي وربط الإنتاجية بالحوافز. وفي ختام العرض المرئي استمع المختصون من وزارة العمل إلى مقترحات ومرئيات الحضور والمشاركين حول آلية تطبيق المنظومة وانعكاساتها على إنتاجية الموظفين والمؤسسة بشكل عام.

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