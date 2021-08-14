زيارات ميدانية على مواقع قيد الإنشاء بالخابورة

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية:

قام المختصون بقسم الشؤون الفنية بدائرة الشؤون البلدية بالخابورة بعدد من الزيارات الميدانية استهدفت عدة مواقع انشائية وذلك لمتابعة عمليات البناء للمشاريع التي صدرت بها تراخيص للبناء من قبل البلدية، وذلك للتأكد من التزام شركات المقاولات المنفذة لتلك المشاريع من تطبيق المواصفات الفنية الموضحة بخرائط البناء المعتمدة من البلدية، وكذلك التأكد من تنظيف الموقع من مخلفات البناء بشكل مستمر، وأيضًا ترتيب مواد البناء لضمان بيئة عمل آمنة سواء للعمال أو الداخلين لذلك المشروع وإحاطة مواقع البناء بسياج لتحقيق أقصى درجات الحماية والأمان لسلامة الجيران القريبين من المواقع الإنشائية، كذلك يتم التحقق من قيام المهندس المشرف من المكتب الاستشاري لتحقيق السلامة المهنية وجودة العمل حسب المواصفات الفنية المعتمدة، ورصد جميع المخالفات التي تصدر من البعض في حالة عدم تقيدهم بالاشتراطات والمواصفات في عمليات البناء وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المباني الخرسانية التي يتم إنشاؤها.

كما يقوم الفريق الفني بقسم الشؤون الفنية بمتابعة ومراقبة الحيازات العشوائية التي يقوم بها البعض مخالفين بذلك جميع الأنظمة والقوانين التي تنص على حماية الأراضي البيضاء من التعديات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بخصوص من يتجاوز تلك الأنظمة ويتم إحالة تلك المخالفات وتقيدها حسب التسلسل الإداري والقانوني لها لتصل إلى مرحلة تنفيذ قرار الإزالة بعد الانتهاء من تلك الإجراءات.