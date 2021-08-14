30.18% ارتفاعا فـي السجلات التجارية بالربع الأول من العام الجاري

مسقط ـ «الخليج 365»:

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات التجارية بمختلف أشكالها القانونية المسجلة في أمانة السجل التجاري بالوزارة بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي «5620» سجلًّا مرتفعة بنسبة 30.18% مقارنة بـ«4317» سجلًّا تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام 2020م.

وأشارت الوزارة إلى أن السجلات التجارية المسجلة حسب الأشكال القانونية في الربع الأول من العام الحالي التي شهدت ارتفاعاً تمثلت في تاجر فرد وشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد والأعمال التجارية المنزلية والباعة المتجولين.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع في هذه السجلات إلى عدة أسباب منها توجه المستثمرين نحو استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية واستغلال مزايا الخدمات الحكومية الإلكترونية.

ووضحت دائرة الاحصاء بالوزارة أن السجلات التجارية المسجلة تمثلت في «3006» سجلات لتاجر فرد تم تسجيلها في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ«2257» سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من2020م، وتسجيل «1099» سجلاً لشركات محدودة المسؤولية، مقارنة بـ«919» سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي، و«955» سجلا لشركات الشخص الواحد تم تسجيلها في الربع الأول من2021م مقارنة بـ«666» سجلاً مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل «359» سجلاً لشركات للأعمال التجارية المنزلية مقارنة بـ «249» سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي.

كما تم تسجيل «80» سجلاً لشركات تضامنية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ«90» سجلاً تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى تسجيل «59» سجلاً للشركات توصية مقارنة بـ«96» سجلاً تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل «57» سجلاً للباعة المتجولين خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ«26» سجلاً تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2020م، وتسجيل «4» سجلات لفروع شركات عالمية مقارنة بـ«10» سجلات تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الماضي، وتم تسجيل (سجل) لشركة مساهمة عمانية مقفلة خلال الربع الأول من2021م مقارنة بـ«3» سجلات خلال نفس الفترة من العام الماضي.