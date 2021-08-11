أكتوبر المقبل.. بدء فعاليات مؤتمر عمان السنوي الـ«21» لتدريس اللغة الإنجليزية

هيماء ـ من مبارك بن سعود الحرسوسي:

بهدف الاطلاع على أعمال الشركة وتدارس بعض الحلول والمقترحات لتجويد تقديم الخدمات، التقى الشيخ سعيد بن حمد المنجي ـ نائب والي هيماء بحمد بن راشد الشماخي ـ ضابط مراقب عقود بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) وبحضور سلطان بن راشد المعمري ـ مدير فرع البلدية بولاية هيماء وعدد من المختصين بالشركة. ناقش اللقاء عددًا من المقترحات والحلول التي ستسهم في تجويد العمل الخاص بشركة (بيئة) بولاية هيماء والقرى التابعة لها. حيث تناول اللقاء ضرورة فتح مكتب إشرافي يكون همزة وصل مع المجتمع المحلي بالولاية كونها مركز المحافظة وتقع على الطريق العام مسقط ـ صلالة، وكذلك وضع الحلول المستدامة لمشكلة الحاويات الحالية التي تتطاير بفعل الرياح وطبيعة الطقس بالولاية واستبدالها بحاويات أخرى أكثر وزنًا وإحكامًا في الإغلاق، كما أكد اللقاء على ضرورة توفير معدات كافية من قبل الشركة المشغلة وكذلك المتابعة المستمرة لأدائها وإعداد شركة (بيئة) لبرامج توعية للمواطنين والمقيمين لتوضيح أهداف عمل الشركة وكيفية التواصل معها بالملاحظات والمقترحات. من جانب آخر أكد اللقاء على أهمية إعطاء الفرصة لأبناء الولاية سواء في التوظيف أو استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أي مشروع يتبع الشركة مع أهمية جودة الخدمة المقدمة.

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