«صحية مسقط»: تحصين المقعدين سريريا وذوي الإعاقة ضد «كوفيد ـ 19»

منذ أن أعلنت وزارة الصحة في شهر ديسمبر 2020م بداية التحصينات ضد مرض كورونا للفئة المستهدفة من عمر (65) عامًا فما فوق لا سيما كبار السن الذين يعانون من الأمراض التنفسية، كانت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط أول المبادرين في تقديم خدمة التحصين المنزلي ضد (كوفيد ـ 19) لفئة المقعدين سريريًّا والمسجلين في برنامج صحة المجتمع.

وقد أعدت المديرية برنامجًا متكاملًا لتطعيم هذه الفئة وذلك حرصًا على سلامتهم، وقد تضمن البرنامج بداية تطعيم الفئة المستهدفة بولايتي مسقط ومطرح كمرحلة أولى لقياس الاستنتاجات الأولية لمعرفة مدى التفاعل ومن ثم يتلوه استكمال باقي الولايات بالمحافظة فقد كانت تلك المرحلة جيدة من ناحية تفاعل الأهالي مع الطاقم الطبي وتم إعطاءهم الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لمرض كورونا.

ثم بعد فترة وجيزة خلال هذا العام ونظرًا لمتحورات كورونا على المستوى العالمي وسرعة انتشاره وتماشيًا مع الوضع الوبائي أعلنت وزارة الصحة عن رغبتها بالتوسع في التحصين للفئات المستهدفة ومن بينها فئة المقعدين سريريًّا وأصحاب ذوي الإعاقة من عمر (18) عامًا فما فوق وذلك عن طريق تسجيلهم في أقرب مركز صحي يتعالجون فيه حيث يتم تسجيلهم بواسطة أحد أقاربهم الذي يقوم بإعالتهم مع تقديم تقارير صحية تثبت الحالة المرضية.

ويتكون الطاقم الطبي من طبيب وممرضتين من المركز الصحي بالولاية في محافظة مسقط حسب الخطة الموضوعة وتقوم نقطة الارتكاز في المركز الصحي بحصر الأعداد المسجلة وتنظيم زيارات ميدانية منزلية يومية للتحصين ضد مرض (كوفيد ـ 19) للفئة المستهدفة من المسجلين وبعد التنسيق المسبق مع المستهدفين وذويهم يتم التواصل معهم لزيارتهم وإعطائهم الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا إضافة إلى استمرار التحصين بالجرعة الثانية لمن أكمل 10 أسابيع أو أكثر بعد أخذه الجرعة الأولى من هذه الفئة.

ويتم التعامل وفق معايير محددة وآلية واضحة مع الحالة المستهدفة، حيث يتم خلال الزيارة فحص المستهدف وأخذ كافة البيانات الصحية الخاصة به ومعرفة الأدوية التي يتناولها، بعدها يتم إعطاؤه اللقاح، وبعد تلقي التطعيم يتم تقديم عدة نصائح وإرشادات للتعامل مع الأعراض الجانبية التي قد تظهر بعد أخذ اللقاح وتكون هناك متابعة مستمرة لهم مع التأكيد عليهم بضرورة المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل وإتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين وتجنب الزيارات العائلية والالتزام بارتداء الكمامة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والالتزام التام بالعزل الصحي في حالة وجود أعراض أو مخالطة.

الجدير بالذكر بأن خدمة التطعيم المقدمة لهذه الفئة تهدف إلى التسهيل عليهم من العناء وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتواصل المديرية جهودها في تقديم هذه الخدمة لهذه الفئة وسط تفاعل من المجتمع وإقبال كبير وبعبارات الشكر والتقدير للطاقم الطبي على جهوده التي يقوم بها.