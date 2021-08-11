السلطنة تشارك فـي الاجتماع التنسيقي الثالث لدول «التعاون» والأردن فـي مجال الصحة العامة

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الصحة أمس في الاجتماع التنسيقي الثالث لدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الصحة العامة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. هدف الاجتماع إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذلك تحديث الخطط التفصيلية لفريق العمل. وقد تطرق الاجتماع لعدة موضوعات منها الموارد البشرية، والبحوث والدراسات والتدريب والتطوير، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الرعاية الصحية الأولية، من أدلة علمية وخطط تنفيذية، ومشاركة أفضل الممارسات في مجال مراقبة ومكافحة الأمراض السارية أبرزها على الإطلاق الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا (كوفيد ـ 19) كتنفيذ برامج التطعيم وشلل الأطفال والحصبة والسل والايدز، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية. كما تم التطرق في الاجتماع لتعزيز الأنظمة الصحية كأنظمة وقوانين ترخيص المهن الصحية، وتبادل المعلومات في مجال التشريعات الصحية والتأمين الصحي الشامل وأفضل الممارسات في مجالات تعزيز الرعاية الصحية وتبادل الخبرات في مجال المعلومات والتطبيقات الصحية الإلكتروني وتبادل المعلومات في السياسات والإجراءات والمعايير لسلامة المرضى وتقييم المخاطر، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بصحة البيئة وسلامة الأغذية. شارك في الاجتماع كلٌّ من: الدكتور حمد البلوشي ـ مستشار تطوير النظم الصحية بوزارة الصحة والدكتورة جمانة العبدواني ـ مديرة دائرة العلاقات الخارجية والمنظمات بوزارة الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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