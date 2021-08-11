متابعة سير الأعمال الإنشائية بمشاريع «التربية والتعليم» بظفار

صلالة ـ «الخليج 365»: قام الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار بزيارة استطلاعية إلى عدد من مباني المديرية والمنشآت والأعمال الإنشائية إلى جانب المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها ومتابعتها من قبل دائرة المشاريع والخدمات. شملت الزيارة المبنى الإنشائي لمركز التدريب والتأهيل المهني بمنطقة الدهاريز الجنوبية ومركز الابتكار والروبوت العلمي بمدينة السعادة وعددًا من المباني المستأجرة .. وغيرها من المشاريع التي يتم تهيئتها وتجهيزها لتستوعب عدد من الدوائر والأقسام التابعة للمديرية. وتم خلال الزيارة الالتقاء مع عدد من المسؤولين والموظفين ومناقشة عدد من المقترحات والخطط المستقبلية البعيدة والقريبة المدى والتي تسهم في تطوير الأداء وتعمل على إيجاد بيئة عمل مناسبة وفق الأهداف المنشودة، كما تم الاستماع إلى المقاولين والمشرفين على البناء والمهندسين الاستشاريين والتعرف على طبيعة سير العمل والمدة الزمنية لتسليم المشاريع القائمة. وقد أكد المدير العام على أهمية الدقة في العمل وجودة البناء مع الالتزام بالمقاييس الصحيحة لتلك الإنشاءات مع ضرورة تسليم كل مشروع في الزمن المحدد والمتفق عليه. وتواصل المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار الإشراف والمتابعة المستمرة لمختلف الأعمال بتلك المشاريع لضمان سرعة إنجازها بالصورة المناسبة ووفق الجدول الزمني المحدد.

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