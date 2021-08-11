أكتوبر المقبل.. بدء فعاليات مؤتمر عمان السنوي الـ«21» لتدريس اللغة الإنجليزية

تنظم جامعة السلطان قابوس، ممثلة بمركز الدراسات التحضيرية، مؤتمر عُمان السنوي لتعليم اللغة الإنجليزية في نسخته (الحادية والعشرين) (افتراضيًّا) للعام الثاني على التوالي وذلك في الرابع عشر والخامس عشر من أكتوبر المقبل. يسعى المؤتمر إلى مساعدة المعلمين الذين يسعون إلى تزويد طلابهم بأفضل الخبرات التعليمية من خلال توفير الفرصة لهم لإقامة روابط بين النظرية والتطبيق، إلى جانب اكتشاف الطرق المختلفة لتطبيق نتائج الأبحاث على ممارساتهم، كما يسعى المؤتمر إلى فتح مساحات لإثراء المناقشات وتبادل المعارف والممارسات والخبرات في مجال تدريس اللغة الإنجليزية. ويأتي موضوع المؤتمر هذا العام تحت عنوان:(الخروج عن المألوف في تدريس اللغة الإنجليزية: التغيرات الثقافية في عملية التعليم والتعلم).كذلك سيتناول المؤتمر عدة محاور منها: التعليم والتعلم، والتقييم والاختبارات بالإضافة إلى تطوير المناهج وإدارة الجودة، وسيناقش أيضًا مواضيع علم النفس التربوي وتدريس ذوي الإعاقة إلى جانب التعليم الالكتروني. وتم قبول ما يقارب 70 مقترحًا بحثيًّا ومقترحات حلقات العمل بالإضافة إلى مقترحات المتحدثين الرسميين، والذين سيتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، وسيبدأ تسجيل الراغبين في الحضور للمؤتمر في منتصف شهر أغسطس الجاري. يذكر أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة للمشاركين لاكتساب المعرفة وتبادل الخبرات والاطلاع على البحوث والمستجدات مما يمكنهم من تحسين ثقافة التعليم في مؤسساتهم.