تواصل حملة تطعيم طلبة المدارس للفئة العمرية 12 سنة فما فوق

صور – العمانية:

العوابي – من حمود الخروصي:

شناص- من إبراهيم الفارسي:

تواصلت أمس بولايات محافظة جنوب الباطنة حملة التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لطلبة وطالبات المدارس من سن (12) سنة فما فوق وذلك بالمراكز المخصصة للتطعيم وفق الجدول الزمني المعد من قبل المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة والذي يستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي.

وقال خليفة بن علي الكلباني مدير دائرة القياس والتقويم التربوي القائم بأعمال المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة بأن حملة التطعيم بالمحافظة تشهد إقبالا كبيرا من قبل الطلبة والطالبات الذين يبادرون بالحضور إلى مراكز التطعيم لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وهذا دليل على قناعتهم وقناعة أولياء أمورهم بأهمية أخذ اللقاح لمواجهة هذا الفيروس والتقليل من الأعراض التي يسببها وحتى تعود الدراسة إلى وضعها الطبيعي قبل ظهور هذا الفيروس.

وأشاد خليفة الكلباني بأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وبالكوادر الطبية بمختلف مراكز التحصين على ما يبذلونه من جهد وتفان لتنظيم عملية سير التطعيم بهذه المراكز بطريقة منظمة وميسرة وحرصهم الشديد على نجاح هذه الحملة بين طلبة وطالبات المدارس من أجل أن تحقق أهدافها.. كما أشاد بأولياء أمور الطلبة والطالبات على تعاونهم في إحضار أبنائهم لأخذ التطعيم وتشجيعهم لهم مما كان له الدور الكبير في الإقبال على أخذ اللقاح. تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص (18) ثمانية عشر مركزا لأخذ اللقاح موزعة على ولايات المحافظة الست وتستهدف الحملة تطعيم حوالي (42444) اثنان وأربعين الفا وأربعمائة وأربعة وأربعون طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة.

شناص

كما تتواصل بمدرسة المعرفة للتعليم الأساسي بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة فعاليات حملة التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 لطلاب مدارس الولاية من عمر 12والى 17سنة وتستمر الحملة حتى يوم الخميس القادم كما شهدت الحملة إقبالا واسعا لهذه للفئة المستهدفة وفق إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية تؤمن عملية التطعيم بكل سلاسة وفي وقت قياسي بعد التنسيق بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم من خلال مديرياتهم بمحافظة شمال الباطنة بتخصيص المواعيد اليومية لكل مدرسة مستهدفة بالولاية خلال الفترة المحددة وتضمنت المدارس المدرجة في برنامج التطعيم بمركز المعرفة بشناص الى جانب الاستمرار بتطعيم المواطنين الجرعة الأولى من عمر 18 سنه فما فوق والجرعة الأولى للنساء الحوامل ابتداءً من الشهر الرابع، بالإضافة إلى الجرعة الثانية ممن أكملوا 10 أسابيع من الجرعة الأولى

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كما تتواصل بمحافظة جنوب الشرقية حملة تطعيم الجرعة الأولى لطلبة المدارس من سن ١٢ سنة فما فوق باللقاحات المُضادة لكوفيد 19 بمختلف مواقع التحصين في المدارس والمراكز الصحية بولايات المحافظة والبالغ عددها 19 مركزًا وتستمر إلى التاسع عشر من الشهر الجاري حسب الخطة المُعدة.

وقال مبارك بن سالم الفارسي القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية إنّ الحملة والتي تستهدف (٢٩٧٥٦) ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة، شهدت إقبالاً من الطلاب وسارت آلية التحصين بكل سهولة ويُسر نظرًا للاستعدادات المبكرة التي اتُّخذت من قِبل مديريتي الصحة والتربية بالمحافظة، إلى جانب الوعي المجتمعي بأهمية أخذ اللقاح.