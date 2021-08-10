«العمل» تجري مقابلات واختبارات لوظائف حكومية بشمال الشرقية

إبراء – العمانية:

في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لتوظيف الباحثين عن عمل واستمرارا لجهود الحكومة في التوظيف في مختلف الوحدات الحكومية بالسلطنة، أجرت وزارة العمل امس مقابلات واختبارات لعدد من الوظائف في عدد من الوحدات الحكومية بمحافظة شمال الشرقية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية إبراء.

وقال سالم بن خلفان الوهيبي رئيس فريق إدارة الاختبارات والمقابلات الشخصية بوزارة العمل في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن المقابلات والاختبارات في محافظة شمال الشرقية تستمر يومين ويتنافس فيها ٣٨٥ مواطنًا ومواطنة من أبناء المحافظة من حملة البكالوريوس ودبلوم ما بعد التعليم العام لشغل ٥٤ وظيفة شاغرة في عدد من الوحدات الحكومية بالمحافظة التابعة لكل من وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة البيئة. وأضاف الوهيبي أن التقييم للشواغر المطروحة وفق الإعلان رقم ٥ /‏‏٢٠٢١ الصادر في ١٣ من يونيو الماضي يتم على نوعين، حيث يكون التقييم الأول عن طريق النظام الإلكتروني بإجراء اختبار لمدة نصف ساعة من خلال طرح ٣٠ سؤالا للمتقدمين في مجال التخصص والثقافة العامة والقدرات الذهنية، ومن خلال هذا الاختبار تتم مساعدة المتقدمين بوسيلتين: الوسيلة الأولى تغيير السؤال والوسيلة الثانية حذف إجابة من السؤال وتستخدم هاتان الوسيلتان مرة واحدة لكل متقدم، على أن يتم بعدها إعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبار وترشيح الحاصلين على المراكز الأولى للتعيين في الوحدات الحكومية بكل شفافية ووضوح، مؤكدا أن هذا النظام تم تصميمه من قبل كوادر وطنية من موظفي الوزارة بالإضافة إلى الاستعانة في إعداد الاسئلة المطروحة على المتقدمين بعدد من المختصين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعة السلطان قابوس. وأشار رئيس فريق إدارة الاختبارات والمقابلات الشخصية بوزارة العمل إلى أن التقييم الثاني خُصص للوظائف التي تشغل بمقابلات شخصية حيث يتم تقييم المتقدمين عن طريق نظام إلكتروني للمقابلات الشخصية وتظهر النتائج فور الانتهاء من المقابلات ويرشح الحاصلون على المراكز الأولى للتعيين فورًا.