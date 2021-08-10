انطلاق فعاليات المخيم الصيفي الـ20 للمرشدات

انطلقت امس فعاليات المخيم الشتوي الـ20 للمرشدات تحت شعار “ملتزمون من اجل مجتمع صحي” الذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات خلال الفترة من “9 وحتى11 “ من الشهر الجاري بمشاركة 78 مرشدة و 11 قائدة من مختلف محافظات السلطنة وذلك عبر الاتصال المرئي.

بدأ حفل الافتتاح بمراسم رفع علم السلطنة إيذانا بانطلاق الفعاليات وكلمة المخيم ألقتها نظيرة بنت احمد الحارثية المديرة العامة المساعدة للمرشدات رحبت فيها بالمشاركين مؤكدة على أهمية استمرار اللقاءات والمخيمات عبر الاتصال المرئي الذي يهدف الى تعزيز مهارات المرشدات ومعارفهن،وخاصة في ظل المتغيرات وظروف جائحة كورونا “كوفيد-19” .

المخيم الصيفي العشرون للمرشدات يتضمن حلقات عمل علمية وثقافية تسلط الضوء على العديد من القضايا والمهارات الحياتية، حيث تتواكب فعالياته مع انطلاق برنامج جولد عمان الذي ينظم بالتعاون مع المملكة المتحدة، كما يتضمن المخيَم خلال فترة إقامته عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وألقت رشيدة بنت علي بن الزدجالية رئيسة قسم تنمية المراحل والعضوية كلمة لجنة البرامج قالت فيها: دأبت المديرية العامة للكشافة والمرشدات على إقامة العديد من الأنشطة والبرامج لتتلاءم مع ميول واتجاهات المرشدات والقائدات وبدورها تصقل مواهبهن ومهاراتهن المختلفة، وما هذا المخيم إلا أحد هذه البرامج التي تستهدف تنمية المرشدات حيث تم الإعداد والتخطيط بهدف إحداث بعض التغييرات الإيجابية في سلوك واتجاهات الفتيات المشاركات ليصبحن عناصر فاعلة وقدوة حسنة لأسرهن ومجتمعاتهن.

وأضافت: في ضوء هذا الهدف نأمل أن تحقق الفتيات المشاركات في نهاية المخيم جُملةً من الفوائد كتطوير مهاراتهن ومعارفهن اللازمة للقيام بدور نشط وفعال في الحركة الإرشادية وفي خدمة وتنمية المجتمع، وتعزيز قدراتهن ومهاراتهن حول التعامل الايجابي مع الحياة والاستفادة من المؤسسات ذات العلاقة كمتطوعين في تفعيل أنشطة وبرامج الحركة الإرشادية.