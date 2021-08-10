أهالي «مخطط حي المعمور» ببلدة الدريز فـي عبري يطالبون برصف طريقهم وربطه بالبلدة

مسافته أقل من كيلو متر

عبري من سعيد بن علي الغافري:

يناشد أهالي المساكن الواقعة في (مخطط حي المعمور) ببلدة الدريز بولاية عبري بمساعدتهم في رصف الطريق المؤدي الى بيوتهم وربطه بالطريق المؤدي الى البلدة، وقالوا: لنا مطالبات سابقة تقدمنا بها للمختصين ببلدية عبري منذ عام 2018م بضرورة رصف الطريق الذي تصل مسافته 800 متر وما نشكوه من صعوبات كبيرة من حيث رعونة الطريق ووجود الحفر والغبار المتطاير.. ونحن نتطلع من الجهات المختصة بالاستجابة والشروع في رصف طريقنا.

حفر وتطاير الغبار

أحمد بن حمد الحاتمي ـ أحد أهالي حي المعمور يقول: نشكو كثيرًا من صعوبة الطريق ووجود الحفر وتطاير الغبار على بيوتنا ومدى تأثيرها على صحتنا وبعد طول انتظار مطالباتنا متواصلة للجهات المعنية والى اليوم مازلنا ننتظر وعلى أمل في تنفيذ رصف طريق منطقتنا السكنية فهي مأهولة بالسكان.

حلقة وصل

احمد بن علي الغافري يقول: نقطن في هذه المنطقة منذ سنوات وننتظر وقوف المسئولين على احتياجاتنا والتي أصبحت ضرورية وهامة وتنفيذها على أرض الواقع أمر مهم، فرصف الطريق له اهمية كبيرة في تواصل الأهالي فهو حلقة وصل ومنفذ للحركة المرورية المؤدي الى مزارع البلدة والاحياء السكنية الاخرى.

خدمة ضرورية

أما عبدالله بن سالم الغافري فقال: حكومتنا الرشيدة لا تألو جهدًا في تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطن أينما كان موقعه، و(مخطط حي المعمور) يتطلع إلى ربطه والنظر الى حجم شكوى الأهالي في هذا المخطط والطريق بمثابة الشريان الرئيسي الذي يعزز من أواصر التواصل بين الاهالي، كما أن المخطط يعتبر من المخططات النموذجية لموقعه على مسار الطريق الداخلي لبلدة الدريز.